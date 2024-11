Laurea Online in Ingegneria Industriale (Termomeccanico) LM-33 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria industriale dell’Università e-Campus è progettato per formare ingegneri altamente qualificati e competenti. Questo programma, caratterizzato da una solida base tecnica e teorica, mira a sviluppare nei partecipanti la capacità di ideare, progettare e gestire autonomamente prodotti, impianti e processi industriali complessi.

Attraverso un approccio didattico che integra teoria e pratica, il programma intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide tecnologiche moderne.

Con un focus particolare su innovazione e sviluppo, il corso si propone di preparare i partecipanti a contribuire in modo significativo nei settori di ricerca e sviluppo, garantendo così un approccio innovativo e contemporaneo al campo dell’ingegneria.

L’offerta didattica è strutturata in modo da coprire vari ambiti dell’ingegneria industriale, offrendo quattro curricula distinti: Termomeccanico, Tecnologico Gestionale, Progettuale e Industria 4.0.

Ogni percorso è studiato per fornire competenze specifiche e dettagliate, allineandosi con le esigenze del mercato lavorativo contemporaneo.

Questi approcci pratici e innovativi assicurano che i laureati non solo acquisiscano conoscenze avanzate in campi chiave, ma siano anche pronti ad applicarle in contesti reali, contribuendo così a una formazione completa e versatile.

Piano di studi

Il corso in Ingegneria Industriale, classe di laurea LM-33, offerto dall’Università eCampus, è strutturato in modo da fornire un’ampia gamma di conoscenze condivise e specialistiche. Questo piano di studi è concepito per offrire sia una base solida che un approfondimento negli ambiti specifici del settore ingegneristico.

Attraverso i diversi percorsi disponibili, gli studenti possono personalizzare il loro curriculum selezionando il percorso che meglio si adatta alle loro aspirazioni professionali: Termomeccanico, Tecnologico Gestionale, Progettuale e Industria 4.0. In ogni curriculum, il piano di studi include corsi fondamentali comuni, come Impianti industriali meccanici e Ingegneria economico-gestionale, garantendo così una formazione versatile e completa.

I crediti formativi accumulati dagli studenti comprendono 54 CFU in attività caratterizzanti e 33 CFU in attività affini e integrative. Oltre a questi, vi sono ulteriori 33 CFU in attività variegate che includono tirocini e partecipazione a programmi internazionali come Erasmus, fornendo agli studenti esperienze pratiche e opportunità di scambio culturale.

Particolare rilievo è dato all’esperienza sul campo, incoraggiando tirocini preferibilmente in ambienti industriali, per consolidare le competenze acquisite in aula.

Inoltre, i programmi internazionali offrono la possibilità di confrontarsi con realtà produttive diverse, arricchendo la formazione personale e accademica degli studenti.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea magistrale in Ingegneria Industriale presso l’Università eCampus, è necessario possedere un diploma di laurea triennale, preferibilmente in un campo affine, riconosciuto idoneo dal MIUR o da altre istituzioni analoghe internazionali.

Gli aspiranti studenti devono inoltre dimostrare una buona padronanza della lingua italiana, essenziale per seguire i corsi e svolgere le attività accademiche. La conoscenza di una seconda lingua europea, in forma scritta e orale, è anch’essa altamente consigliata, considerando l’apertura internazionale che caratterizza il programma di studi.

È bene notare che, pur essendoci una valutazione dell’adeguatezza della preparazione personale di ogni candidato, questa non preclude l’iscrizione al corso. Si tratta semplicemente di un test informativo per valutare il livello di competenza degli iscritti e indirizzarli verso eventuali corsi integrativi necessari.

L’iscrizione è lasciata alla discrezione dello studente ed è possibile effettuare l’immatricolazione in qualsiasi momento dell’anno accademico, offrendo così una flessibilità unica nell’ambito delle Università Telematiche italiane.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria Industriale all’Università eCampus apre le porte a diverse opportunità professionali nel campo dell’ingegneria. Gli studenti hanno la possibilità di intraprendere carriere come ingegneri meccanici, navali, aerospaziali, astronautici, energetici e nucleari.

Ruoli da ingegneri industriali e gestionali sono parte integrante degli sbocchi lavorativi per chi completa questo percorso accademico.

Queste prospettive sono strettamente legate al curriculum scelto durante il loro percorso di studi, permettendo agli studenti di specializzarsi nel campo che più attira il loro interesse. È importante sottolineare che esercitare la professione richiede il superamento dell’esame di stato abilitante, che consiste in prove sia teoriche che pratiche.

Oltre alle opzioni professionali già menzionate, l’ingegneria industriale offre un tasso di occupazione tra i più alti, raggiungendo il 95,6%, con una retribuzione media netta che, cinque anni dopo la laurea, si aggira intorno ai 2.003 euro mensili.

Questi dati indicano non solo la sicurezza lavorativa ma anche le opportunità di guadagno significative per i laureati.

Con il costante progredire delle tecnologie e l’innovazione nel settore industriale, la domanda di ingegneri industriali preparati resta elevata, rendendo questo programma di studi una scelta strategica per una carriera solida e dinamica.

Perché scegliere eCampus

Se stai cercando un’università che offra una vita accademica completa e flessibile, eCampus è la scelta ideale.

Questo ateneo ti permette di seguire i corsi online, ma offre anche la possibilità di partecipare a lezioni in presenza presso il suo campus fisico. Qui, puoi prendere parte a eventi, seminari e attività pratiche che arricchiscono il tuo percorso formativo, rendendolo più interattivo e coinvolgente.

Se già lavori e desideri continuare a studiare, eCampus si adatta alle tue esigenze con lezioni accessibili online in qualsiasi momento. Questa flessibilità ti permette di conciliare studio e lavoro, mantenendo il controllo sulle tue attività professionali.

Inoltre, eCampus non si limita solo alla teoria. Offre spazi attrezzati e laboratori per sviluppare abilità pratiche essenziali e ti mette in contatto con esperti e professionisti del settore, preparandoti in modo efficace per sfide concrete.