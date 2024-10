Master KORE: guida completa 2024

Università KORE: tutti i master di primo e secondo livello

L’università KORE è una Università non statale, la settantanovesima università istituita in Italia, la quindicesima università non statale, la quarta università istituita in Sicilia, l’unica nata nella Regione negli ultimi 200 anni e perciò anche l’unica in Sicilia nata da quando esiste l’Italia unita e l’unica che non sia stata istituita da un Papa o da un Re. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master KORE per la formazione dopo la laurea. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento vediamo insieme qual è l’offerta messa a disposizione dall’ateneo per i master suddivisi aree di studi, quali sono i principali master che si possono trovare in questa università privata con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master KORE, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

Master di primo livello KORE

I Master KORE di primo livello danno agli iscritti le conoscenze e le competenze in ambiti di teorici e soprattutto pratici. Al momento è attivo un solo Master in Esperto nella programmazione di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili che fa parte dell’area di studi di Sociologia, per la durata di 6 mesi (pari a 60 CFU) e con la frequenza obbligatoriamente in presenza.

Questo percorso ha lo scopo di individuare le aree di collaborazione tra l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sicilia ed il Croas Sicilia per la realizzazione di progetti congiunti finalizzati a diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza.

Master di secondo livello KORE

I Master KORE di secondo livello sono invece tre e hanno la durata classica di 1 anno accademico o 2 anni accademici (nel primo caso pari a 60 CFU e nel secondo caso pari a 120 CFU). Tutte le lezioni si devono svolgere obbligatoriamente in presenza e fanno parte delle seguenti aree di studi: Psicologia e Professioni Sanitarie. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master KORE

Ma quanto costa un master KORE? Il prezzo dei Master KORE varia da un minimo di 2500 euro (come per Esperto nella programmazione di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili) ad un massimo di 5.500 euro (come per il Master in L’analisi del comportamento: aspetti teorici-metodologici e applicazioni al disturbo dello spettro autistico nell’intervento in età adolescenziale e adulta).

L’accesso ai Master è previsto ad un numero limitato di iscritti che dovranno superare una selezione da parte del corpo docente. Gli ammessi ai corsi dovranno perfezionare l’immatricolazione, effettuando il versamento della prima rata della tassa di immatricolazione, inoltre compilando la domanda di immatricolazione online sul sito dell’ateneo.

Retta master KORE: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master KORE cambia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. I pagamenti si possono effettuare direttamente online attraverso il sistema PagoPa: è necessario cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online dedicata per terminare la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi (come per esempio Paypal). Con questa modalità il sistema online PagoPa prenderà in carico il pagamento entro pochi minuti, perciò con una conferma della transazione quasi immediata.

Oppure, in alternativa, presso un’agenzia dell’istituto bancario cassiere dell’Università (Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sportello anche in prossimità dell’area della Cittadella universitaria). Il pagamento presso qualsiasi banca può essere effettuato usando il “Bollettino freccia”, che si può scaricare dal sito nelle stesse pagine di immatricolazione.

Nelle sedi della Cittadella universitaria di Enna ci sono a disposizione degli studenti diversi accessi internet gratuiti dai quali c’è la possibilità di accedere al sito dell’ateneo per procedere alla compilazione delle domande di immatricolazione. Subito dopo il ricevimento della domanda, a chi non ha frequentato un corso di laurea triennale oppure magistrale sarà dato un indirizzo di posta elettronica con estensione @ unikorestudent, che sarà usato per tutte le comunicazioni successive tra allievo e segreteria.

Specifichiamo che è possibile pagare a rate attraverso servizi bancari convenzionati, senza spese aggiuntive e senza interessi. E per quanto riguarda possibili agevolazioni, convenzioni o borse di studio per abbassare la somma finale della retta? In applicazione delle politiche di rilancio e di sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito del progetto Formazione PA 110 e lode, promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, KORE ha siglato una collaborazione con il Ministro della Pubblica Amministrazione, per aiutare gli iscritti attraverso condizioni agevolate. Nel dettaglio KORE permette al personale pubblico di iscriversi con degli sconti, diminuendo così i costi.

Oltre alle borse di studio dell’ERSU (con rimborso della tassa di frequenza, inoltre mette a disposizione degli studenti alloggi a quelli più meritevoli, provvede ai servizi, ai mezzi e sostiene altre iniziative, con contributi finanziari per la mobilità, lo sport, la formazione), ente regionale per il diritto allo studio universitario, ci sono a disposizione sconti anche per i disabili che hanno problemi per l’autonomia motoria, sensoriale o di apprendimento. Possono fare riferimento alle riduzioni gli studenti riconosciuti, dalle apposite commissioni provinciali, invalidi civili con una invalidità pari o superiore al 66 per cento, con le modalità previste dalla legge 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso vale anche per le vittime delle guerre in corso: questo sconto è possibile per gli studenti vittime della criminalità mafiosa, o il cui nucleo familiare sia stato colpito dalla criminalità organizzata, e gli allievi profughi per causa di guerra o persecuzioni nel Paese di origine.

Infine avere delle agevolazioni del 50 per cento sulla tassa di frequenza (resta invariata la quota di ammissione) gli studenti che hanno un rapporto di parentela, anche adottiva, genitori-figli; fratelli/sorelle; sposi o con unione civile. Non dimentichiamo poi le borse di collaborazione part time: chi vince (tra gli studenti meritevoli, sulla base di graduatorie fondate sul merito e sulla regolarità degli studi e, in caso di parità di requisiti, sulla condizione economica familiare) viene ammesso negli uffici e nelle strutture dell’università e riceve fino a 1.200 euro per 150 ore di attività.

Opinioni Master KORE

I master KORE hanno recensioni che sono molto positive: l’ateneo viene generalmente apprezzato per l’eccellenza della didattica, grazie a un corpo insegnanti professionale e competente. La soddisfazione degli iscritti, inoltre, emerge dai risultati di un questionario dettagliato, nel quale gli stessi studenti esprimono valutazioni sui servizi, sui professori, sulle strutture, sull’apprendimento delle lingue e su altri aspetti del funzionamento dell’università che stanno frequentando oppure che hanno frequentato. Qualche area di possibile miglioramento è stata invece segnalata sui servizi di segreteria.

Conclusione

I Master KORE sono quindi consigliati, anche perché l’università è attivamente coinvolta in progetti di internazionalizzazione e conta circa 200 accordi con atenei stranieri. Questo è un grande vantaggio per chi ha voglia di trovare occupazione fuori dall’Italia.

La nostra guida termina qui, ma se avete necessità di avere ulteriori informazioni sui Master KORE oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!