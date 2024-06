Studiare in KORE vuol dire avere una ampia offerta formativa e non solo. Questo ateneo privato è quello con il più alto indice di soddisfazione espresso dagli studenti nell’ambito dell’intero sistema universitario nazionale statale e non statale. L’università KORE ha a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi KORE vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea KORE: Facoltà, Tipologie e Costi

La KORE ha corsi di laurea di tutti i tipi suddivisi in cinque facoltà che sono state create con riferimento alle cinque macro-aree nelle quali si possono raggruppare tutti gli attuali settori di riferimento delle attività formative e di ricerca, ovvero: l’area delle Scienze Economiche e Giuridiche, l’area delle Scienze dell’Uomo e della Società, l’area degli Studi Classici Linguistici e della Formazione, l’area delle Scienze Mediche e, infine, quella tecnica in cui sono presenti corsi di Ingegneria e Architettura.

La retta annuale dell’università KORE è di 3.500 euro, di cui un contributo fisso di euro 1.000 ed una tassa di frequenza di euro 2.500. Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea KORE:

Corsi di Laurea Triennale KORE

I corsi di laurea triennale KORE fanno riferimento alle aree delle Scienze Umane e Sociali, Scienze Economiche e Giuridiche, Ingegneria, Architettura e Scienze motorie. I corsi hanno tutti una durata triennale e prevedono l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). Viene effettuato un test di ingresso obbligatorio per tutti gli studenti neo-immatricolati per verificare il possesso delle conoscenze e le competenze, anche se non si tratta di una verifica ostativa. Il terzo anno è previsto anche un Tirocinio formativo che deve essere coerente con gli obiettivi del corso selezionato e deve svolgersi presso strutture convenzionate, in Italia o all’estero, e presso strutture interne all’università.

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

Corsi di Laurea Magistrale KORE

Anche i corsi di laurea magistrale KORE fanno riferimento alle aree delle Scienze Umane e Sociali, Scienze Economiche e Giuridiche, Ingegneria, Architettura e Scienze motorie. I corsi hanno tutti una durata biennale e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU) suddivisi tra lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, tirocinio ed elaborato finale. Anche in questo caso è prevista una verifica iniziale, per cui eventuali debiti non precludono l’iscrizione, ma dovranno essere recuperati attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi attivati gratuitamente in seguito all’immatricolazione.

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

Corsi singoli KORE

Tutte le persone che hanno voglia di frequentare i corsi singoli KORE, devono sostenere gli esami per l’acquisizione dei relativi crediti formativi universitari (CFU) e per questo motivo, devono versare un contributo onnicomprensivo fisso pari a 60 euro per ogni CFU (per esempio, per una materia da 12 CFU è necessario versare 720 euro). Non sono previste invece spese aggiuntive per la frequenza di corsi opzionali proposti dall’ateneo all’interno dei corsi di laurea o di laurea magistrale.

