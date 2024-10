Università UNINT: tutti i master di primo e secondo livello

L’università UNINT dà ai propri iscritti le competenze interdisciplinari necessarie per interpretare il mondo. Lo studio delle lingue, delle culture, dell’evoluzione digitale, dei suoi scenari internazionali e delle sue dinamiche economiche è parte integrante della formazione degli allievi. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master UNINT per la formazione dopo la laurea. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questo nostro approfondimento capiremo insieme qual è l’offerta al completo dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi più diffusi a cui è possibile iscriversi in questa università privata con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master UNINT, le modalità di pagamento, le possibili rateizzazioni, inoltre anche le agevolazioni e borse di studio a disposizion. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello UNINT

I Master UNINT di primo livello sono rivolti a chi ha conseguito una Laurea Triennale oppure quella Magistrale (o Specialistica). Per essere ammessi, perciò, i futuri immatricolati devono essere in possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello.

I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). Le lezioni si possono svolgere online, oppure in modalità blended, perciò con lezioni che possono svolgersi in aula fisica oppure in quella virtuale sulla piattaforma di e-learning messa a disposizione dall’ateneo.

I Master fanno parte delle seguenti aree di studio: Psicologia, Professioni Sanitarie, Beni Culturali, Informatica, Digital Marketing, Lingue, Economia, Sociologia, Risorse umane, Giurisprudenza, Beni Culturali e DAMS. Tra i corsi principali impossibile non citare Digital marketing e social media specialist, Le professioni sanitarie forensi, legali e assicurative, Tecniche psicologiche e tecnologie per l’apprendimento e l’inclusione. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello UNINT

I Master UNINT di secondo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale (o Specialistica), perciò per essere ammessi è necessario avere una laurea di secondo livello.

I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare di più, quindi 24 mesi, come nel caso del Master di secondo livello Applied behavior analysis (ABA) nel trattamento precoce dei disturbi dello spettro autistico per un totale di 120 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere a distanza e in alcuni casi in modalità blended, ovvero con alcune lezioni dal vivo ed altre online. Durante le lezioni in streaming gli allievi possono interagire tramite chat, forum e lavagna condivisa. I tutor e i docenti UNINT sono a disposizione per agevolare l’apprendimento a distanza.

I Master fanno parte delle seguenti aree di studio: Psicologia, Informatica, Economia, Informatica e Professioni Sanitarie. Tra i corsi principali impossibile non citare Intelligenza artificiale e tecnologie per l’interpretariato – (IATI), Management amministrativo, strategico e finanziario delle aziende sanitarie e ospedaliere, Master executive di II livello in Criminalistica, scienze strategiche e della sicurezza internazionale. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master UNINT

Ma quanto costa un master UNINT? Il prezzo dei Master UNINT varia da un minimo di 1516 euro (come per il Master in Le professioni sanitarie forensi, legali e assicurative) ad un massimo di 6mila euro (come per il Master in Il ciclo della performance e il sistema integrato dei controlli interni nella pubblica amministrazione).

Per iscriversi basta collegarsi al sito dell’università (segreterie online), effettuare la registrazione; immatricolarsi al master e stampare il MAV per procedere al pagamento oppure con PagoPa. A proposito, ora vi spieghiamo come funziona per le rate, i pagamenti e le borse di studio.

Retta master UNINT: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master UNINT dipende dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. La quota d’iscrizione comprende la marca da bollo prevista e può essere divisa in due rate. In caso di ritardo nel pagamento delle quote successive alla prima, è prevista una indennità di mora pari a 25 euro per il pagamento effettuato entro 30 giorni che diventano 100 oltre i 30 giorni. Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non è rimborsabile, tranne nel caso in cui il master non venga attivato a causa di un numero troppo basso di iscritti oppure nel caso in cui venga respinta la domanda d’iscrizione.

È previsto uno sconto di 300 euro sulla quota di partecipazione per tutti quelli che si iscrivono al master in anticipo con la formula Early Bird. Inoltre ci sono a disposizione degli iscritti ai Master delle agevolazioni sulla quota di partecipazione in caso di iscrizione a sigle sindacali convenzionate con l’ateneo come riportato nel sito altaformazione.unint.eu alla sezione Partner e convenzioni.

E ancora i dipendenti della Pubblica amministrazione con l’iniziativa PA 110 e Lode possono avere uno sconto sulla quota di iscrizione. In questo caso in caso di ritardo nel pagamento delle quote successive alla prima, è prevista una indennità di mora pari a 25 euro per il pagamento effettuato entro 30 giorni, che diventano 100 dopo 30 giorni. Infine l’ateneo mette a disposizione borse di studio anche a quelle persone che si immatricolano alla UNINT e che si sono distinti in campi quali il volontariato, il rispetto per l’ambiente, l’innovazione, la solidarietà, l’inclusione, la partecipazione alla vita democratica, lo sport e l’arte.

Come anticipato in precedenza, il pagamento si può effettuare con MAV oppure con PagoPa: nel primo caso dopo aver cliccato sul relativo “Codice di pagamento”, si preme il bottone “Stampa MAV” per utilizzare il MAV stampato online o il codice MAV per il pagamento attraverso il portale oppure attraverso il proprio home banking. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento sono di norma da 3 a 5 giorni lavorativi, quindi non è immediato.

Diverso il caso della transazione attraverso PagoPa per cui basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online per procedere con il pagamento con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal).

Opinioni Master UNINT

I master UNINT hanno recensioni ottime, in quanto gli studenti possono scegliere il proprio master tra una vasta gamma di possibilità formative. I corsi in questione – sia di Primo, sia di Secondo Livello – hanno opinioni molto buone: “Sono molto soddisfatta della mia esperienza! Complimenti“. Le offerte formative a disposizione sono l’ideale per tutti quelli che intendono avviare una propria attività. Gli allievi possono contare su insegnanti molto qualificati e uno staff efficiente, senza contare che la sede si trova a Roma e in un posto che è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici (notizia che sicuramente può far piacere ai fuori sede).

Conclusione

I Master UNINT sono consigliati, non a caso i percorsi formativi proposti agli iscritti sono altamente specializzati e caratterizzati da un approccio multidisciplinare. Un aspetto da non sottovalutare affatto è l’orientamento internazionale, che dà modo agli allievi di vivere un esperienza formativa all’estero in una delle sue oltre 100 università partner.

La nostra guida finisce qui, tuttavia se avete bisogno di altri dettagli sui Master UNINT oppure avete qualche domanda in merito all’offerta formativa oppure al funzionamento dei pagamenti, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni che state cercando!