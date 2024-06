Rilascio del diploma di laurea in originale 90 euro

Tassa di trasferimento – diritti di segreteria 150 euro

Tassa di ricongiunzione 500 euro

Tassa equipollenza titolo straniero 1.600 euro

Costi dei Corsi di laurea UNINT

L’iscrizione ai corsi di laurea UNINT necessita del pagamento del contributo unico. Questo perché non c’è alcuna una suddivisione per fasce di reddito, e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Il costo varia da un minimo di 5400 ad un massimo di 6900 euro. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 6 rate secondo le scadenze riportate di seguito. Per i corsi di laurea triennale della classe L-12, L-18 e L-36 e corsi di laurea magistrale della classe LM-51, LM-52, LM-77 e LM-94:

I rata: entro ottobre (per gli immatricolati) oppure entro novembre (per gli iscritti agli anni successivi al primo);

II rata: entro dicembre

III rata: entro gennaio

IV rata: entro marzo

V rata: entro aprile

VI rata: entro maggio

Ecco i costi UNINT della laurea triennale:

Retta annuale standard I, II e III anno 6.900 euro

Retta agevolata I anno 5.400 euro

Retta agevolata II anno 5.400 euro

Retta agevolata III anno 5.400 euro

Alle rette sopraindicate va aggiunto l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio pari a 140 euro.

I costi UNINT per la laurea magistrale sono i seguenti:

Retta annuale standard I e II anno 6.900

Retta agevolata I anno (a.a. 2024/2025) 6.000

Retta agevolata II anno (a.a. 2025/2026) 6.000

Ecco invece i costi UNINT per gli studenti fuori corso:

Retta laureandi: nessun esame da sostenere – solo tesi 1.200 euro

Retta fuori corso I anno con max 2 esami da sostenere 4.200 euro

Retta fuori corso con più di 2 esami da sostenere o fuori corso per più di 1 anno 6.900 euro

Infine vi riportiamo i costi della doppia laurea:

Retta standard I e II anno 9.900 euro

I anno fuori corso 1.200 euro

II anno fuori corso 4.200 euro

III anno fuori corso 9.900 euro

Costi dei Master UNINT

L’università UNINT mette a disposizione Master di Primo e di Secondo Livello erogati in modalità online e in presenza. Tra i master di proposti troviamo “Intelligenza artificiale e tecnologie per l’interpretariato – (IATI)” ; Management del Terzo settore e Strumenti e pratiche per la gestione del patrimonio mondiale e la valorizzazione delle risorse culturali. Ci sono anche corsi ECM, corsi di perfezionamento, corsi OIV e 11 master executive.

I costi, anche in questo caso, sono variabili: nonostante le ore siano sempre 1500 e i CFU da ottenere 60, i master UNINT hanno costi che variano da un minimo di 1500 ad un massimo di 6000 euro.

Costi dei Corsi Singoli UNINT

Per iscriversi ai corsi singoli UNINT gli studenti devono essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione al corso di laurea o laurea magistrale all’interno del quale viene erogato il corso al quale vogliono iscriversi. Inoltre, devono avere gli eventuali requisiti per l’accesso a ogni corso, nel pieno rispetto delle propedeuticità stabilite dal corso di studio.

Tipicamente l’iscrizione ai corsi deve essere effettuata entro la data di inizio di ogni corso o a corso cominciato purché il numero di ore di lezione già svolte non sia superiore a un terzo delle ore previste. Il numero massimo di CFU (crediti formativi universitari) acquisibili con una o più iscrizioni a corsi singoli, anche in anni accademici diversi, non può essere superiore a 30. Il costo della retta è di 6 euro per ogni CFU.

Retta UNINT: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti UNINT si devono effettuare nelle seguenti modalità:

per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale solo e unicamente attraverso MAV (pagamento mediamente avviso)

(pagamento mediamente avviso) per gli studenti iscritti a tutte le altre tipologie di corsi tramite MAV oppure tramite il canale PagoPA

Per quanto riguarda il MAV, dopo aver cliccato sul relativo “Codice di pagamento”, si schiaccia sul bottone “Stampa MAV” e così è possibile usare il MAV stampato online o il codice MAV per il pagamento attraverso il portale oppure attraverso la propria banca online. Ricordiamo che i tempi tecnici per la registrazione automatica del pagamento variano di norma da 3 a 5 giorni lavorativi.

Immediato invece il pagamento attraverso PagoPa per cui basta cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma online per concludere la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal).

Ricordiamo che la possibilità di sostenere gli esami di profitto è subordinata al rispetto delle scadenze stabilite per il pagamento delle rate di iscrizione che vi abbiamo indicato in precedenza. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, è prevista una indennità di mora pari a 25 euro per il pagamento effettuato nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ogni rata, oppure 100 euro per il pagamento effettuato oltre il termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ogni rata.

Convenzioni UNINT

UNINT mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in maniera tale da far diminuire i costi totali. Ogni agevolazione consiste in un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e delle necessità familiari.

Partiamo dalle Borse di studio per merito scolastico e universitario: prevede borse di studio per i dieci studenti più meritevoli per ogni annualità di ogni corso di laurea (top 10) sulla base dei risultati dell’anno precedente. Le borse di studio prevedono uno sconto della retta del primo anno dei corsi di laurea triennale agli iscritti con voto di maturità da 90 a 100. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale invece beneficiano di una riduzione della retta del primo anno a patto di aver riportato una votazione compresa tra 105 e 110 alla laurea triennale.

Ci sono poi Borse di studio legate al talento e all’impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano presso UNINT con esoneri parziali del valore del 50 per cento della retta standard del primo anno del corso di laurea triennale oppure magistrale.

Lazio DiSCo gestisce borse studio e altre agevolazioni per aiutare studenti meritevoli e in particolari condizioni economiche. Fornisce anche assistenza agli studenti in situazione di handicap, aiutando l’attività didattica attraverso tutor e speciali supporti tecnici. Inoltre l’ateneo e il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un accordo volto a promuovere e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di laurea offerti dall’università, nonché ai corsi e master offerti dalla Scuola di alta formazione UNINT.

Infine gli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, i discenti dei master e dei dottorati di ricerca e gli studenti Erasmus UNINT possono contribuire al finanziamento autonomo dei propri studi con il prestito “per Merito” grazie alla partnership stipulata con Intesa Sanpaolo, che prevede condizioni agevolate subordinate a una valutazione esclusivamente meritocratica. Gli allievi e futuri allievi possono contare su un sostegno economico fino a 50.000 euro studiato da Intesa Sanpaolo per permettere loro di ampliare le proprie competenze.

Per scoprire tutti gli sconti a disposizione, vi consigliamo di compilare il form qui sotto. Gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.