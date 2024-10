Università Unibz: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Unibz è speciale per il trilinguismo nella didattica e nella ricerca, l’alto grado di internazionalizzazione e l’eccellente dotazione delle strutture. Nell’ampia offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Unibz per proseguire gli studi anche dopo la laurea e quindi specializzarsi in una tematica specifica. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

Siamo qui proprio per illustrarvi l’offerta al completo dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi più diffusi a cui è possibile iscriversi in questa università privata riconosciuta dal MIUR con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Unibz, le modalità di pagamento, le possibili rateizzazioni, inoltre anche le agevolazioni, le convenzioni e le borse di studio disponibili. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello Unibz

I Master Unibz di primo livello sono corsi rivolti a studenti che hanno conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale o altro titolo rilasciato all’estero o in Italia, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I master di primo livello si svolgono nell’arco di 12 mesi e includono un periodo di tirocinio e la preparazione di un elaborato finale. Tutte queste attività, insieme all’impegno individuale dello studio a casa, per un totale di 1500 ore, corrisponde all’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU). In alcuni casi possono durare anche 18 mesi, tuttavia i CFU sono sempre 60. Nello specifico le ore sono così suddivise, secondo le indicazioni dell’ateneo: 395 ore di didattica comprensiva di attività in aula fisica, partecipazione a seminari specialistici, visite tecniche giornaliere “in campo” a siti di particolare interesse, attività di progettazione ed esercitazione, 80 ore di didattica da remoto, 125 ore di tirocinio/attività lavorativa da riconoscere, 900 ore di studio individuale.

I Master fanno parte delle aree di studio delle Scienze agrarie, ambientali e alimentari, Design e Arti, Economia, Scienze della Formazione ed Ingegneria. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Unibz

I Master Unibz di secondo livello sono corsi a cui sono ammessi gli allievi che hanno una laurea specialistica o magistrale o un titolo di studio del vecchio ordinamento o altro titolo estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I Master di secondo livello fanno parte delle seguenti aree di studio: Ingegneria. Anche in questo caso i master di secondo livello si svolgono nell’arco di 12 mesi e includono un periodo di tirocinio e la preparazione di un elaborato finale. Tutte queste attività, a cui va aggiunto anche lo studio individuale, per un totale di 1500 ore, corrisponde all’acquisizione da parte degli studenti di 60 crediti formativi universitari (CFU).

Fino allo scorso anno l’unico corso di secondo livello a disposizione era “Gestione sostenibile del Rischio idro-geologico in Ambienti montani” che però non sembra essere stato rinnovato per l’anno accademico in corso. In realtà non è escluso che questo master possa essere riattivato in seguito o che in generale vengano aggiunti ulteriori master di secondo livello di altro tipo.

Costo dei Master Unibz

Ma quanto costa un master Unibz? Il prezzo dei Master Unibz varia da un minimo di 2mila euro ad un massimo di 10mila euro circa. È prevista una frequenza obbligatoria del 70 per cento delle ore di didattica.

Al Master sono ammessi anche studenti e studentesse in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti ottenuto all’atto dell’immatricolazione. Eccezionalmente possono partecipare ai corsi anche quelli che, anche se non hanno un diploma di laurea o altro titolo di studio equipollente, posseggono un diploma di maturità e dimostrino un alto potenziale ed una esperienza lavorativa pari ad almeno tre anni. Questi ottengono solo un attestato di partecipazione e non possono conseguire crediti formativi universitari (CFU). Bisogna avere una buona conoscenza della lingua italiana e tedesca. Non è necessario comprovare le lingue ufficiali di insegnamento attraverso certificati linguistici.

Retta master Unibz: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Unibz cambia in base al corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. La quota d’iscrizione al master prevede una aggiunta di 164 euro per la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario. La quota di iscrizione versata non può essere rimborsata in nessun caso, tranne in quello in cui il corso non venga erogato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.

I pagamenti si possono effettuare con PagoPa: si tratta del nuovo sistema di gestione dei pagamenti elettronici dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). A seconda della procedura, ogni neo immatricolato riceve un avviso di pagamento in cui trovare il codice di avviso (IUV) che identifica in modo univoco il pagamento il codice fiscale di Unibz. Questo metodo di pagamento è immediato, perciò non ci sono tempi tecnici da attendere. Il ritardato pagamento comporta l’applicazione di una indennità di mora pari a 30 euro.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano finanzia 20 borse di studio del valore di 750 euro ciascuna. Ma le agevolazioni per gli studenti non sono finite qui. Le imprese che vogliono far partecipare i propri dipendenti al master possono ottenere un finanziamento attraverso il progetto EDIH (finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU) in base alla normativa sugli aiuti di Stato.

Inoltre chi ha una disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, o una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento, ha diritto all’esonero totale dalle tasse universitarie. Per poter avere questo sconto, è necessario portare in segreteria il certificato rilasciato dall’autorità sanitaria. Vanno pagati solo i 16 euro della marca da bollo. Infine gli studenti con gravi problemi personali o familiari certificati sopravvenuti dopo la partenza del corso possono presentare presso la Segreteria studenti domanda al Rettore di esonero dalle tasse di iscrizione.

Ricordiamo anche che grazie alla Student card gli iscritti possono avere sconti nell’utilizzo di numerosi servizi come il cinema, il teatro, i musei ed i concerti e l’elenco completo delle aziente partner cambia di anno in anno.

Opinioni Master Unibz

I master Unibz hanno recensioni in gran parte buone, non a caso l’ateneo dà un grande valore alla valutazione continua e al feedback degli iscritti. Gli insegnanti adottano diverse modalità di valutazione, tra cui esami scritti, progetti di gruppo, presentazioni e valutazioni basate su competenze.

L’ateneo, infine, promuove un ambiente di apprendimento inclusivo e supporta attivamente le persone che fanno parte di questa realtà nel loro percorso accademico, offrendo servizi di tutorato, consulenza accademica e supporto per studenti con disabilità: “Personale qualificato. Un punto di forza di questa università è quello di essere quadrilingue. Offre diverse possibilità di tirocinio per fare esperienza”.

Conclusione

I Master Unibz sono consigliati, anche perché questa università si trova quindi tra il mondo economico-culturale tedesco e italiano: non a caso il trilinguismo e l’alto grado di internazionalizzazione sono i fattori che fanno che sì che il ranking dell’ateneo si mantenga sempre a livelli elevati.

La nostra guida termina così, ma se avete bisogno di altri dettagli sui Master Unibz oppure avete qualche domanda in merito all’offerta formativa oppure al funzionamento dei pagamenti con tutti i dettagli sulle agevolazioni, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni che state cercando!