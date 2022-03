Finalmente è uscita l’ordinanza e abbiamo le idee più chiare sulla maturità 2022 e sull’esame di terza media. 539 mila ragazzi si troveranno presto seduti in un’aula in presenza ad affrontare una delle prove più importanti della loro vita.

Buone notizie: sono previste solo due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, dove i candidati verranno messi alla prova sulla lingua inglese, sulla seconda lingua comunitaria e sull’educazione civica.

A differenza dell’esame di maturità, non ci saranno variazioni sul voto che sarà sempre in decimi, con la possibilità per gli studenti più meritevoli di guadagnarsi la lode. Le prove Invalsi che rimangono obbligatorio non sono un requisito necessario per accedere all’esame che verrà programmato al termine delle lezioni, il 30 giugno 2022.

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione dovrà comunque essere provata. Gli scritti, invece, saranno necessariamente in presenza.

Non ci sono grandi stravolgimenti e ora non ci resta altro da fare che concentrarci sulle prove che dovremmo sostenere in sede nel giro di qualche mese. Il giorno dell’esame ti consigliamo un abbigliamento semplice e curato e di non trascurare il fatto che ci vorrà diverso tempo per sostenere la prova. Portati dell’acqua e delle barrette per essere sicuro di non sentirti male e dover poi mandare tutto a monte.

Ora devi dedicarti al ripasso finale: prenditi del tempo per rivedere tutti i programmi di matematica e delle lingue, ripassali bene prima degli scritti perché poi avrai pochissimo tempo prima dell’orale. Diluire il lavoro nel tempo ti aiuterà a non rimanere indietro e rischiare di perdere qualche argomento per strada. Nei giorni a ridosso dell’esame non ripetere nulla! Rischi solo di andare in confusione: se hai studiato bene a tempo debito non hai nulla da temere. Libera la mente e datti la possibilità di dimostrare le tue competenze semplicemente, senza agitazione. Il futuro è nelle tue mani: tra poco inizierai il liceo e quella, poi, è tutta un’altra storia…