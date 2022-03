Il Covid ci ha messo a dura prova, generando un’immensa crisi economica con danni anche al settore del lavoro ma non ci ha tolto la voglia di sognare, di fare arte e di studiare. Ogni anno il Censis stila una classifica delle migliori università italiane classificandole anche il base al settore. Anche l’Anvur interviene assegnando punteggi alle università: ecco perché in questo articolo vogliamo proporti una lista delle migliori scuole d’arte!

Scuole d’arte 2022: dove studiare?

Iniziamo con il dire che le facoltà che in Italia si occupano d’arte afferiscono a Beni Culturali e possono essere lauree brevi o specialistiche. Secondo le classifiche generali La Iuav di Venezia si posiziona nel gradino più alto della classifica con 109 punti. La seguono Ferrara e il Politecnico di Torino a pochissima distanza, dimostrando grande fama in questo ambito. La prima siciliana è l’Università di Messina, che si piazza al 17esimo posto seguita da Palermo al 27esimo e Catania al 35esimo con 75 punti. Se intendi proseguire gli studi nel Sud Italia, hai molte alternative.

Tra le non statali al primo posto l’Università di Bolzano seguita a breve distanza da IULM di Milano. Se, invece, hai già una laurea triennali e vuoi proseguire gli studi con una magistrale, devi sapere che le eccellenze del settore sono il Politecnico di Milano, seguito dall’ateneo di Venezia Iuav e dall’Università di Udine. Buone notizie, insomma, perché le alternative sono davvero molte ma cosa fare, invece, se il nostro sogno è quello di spostarci all’estero?

A Parigi, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) ha una storia importante di successi in questo ambito. Dura 5 anni e per entrare bisogna superare un rigido esame di ingresso con cui si può accedere al primo, al secondo o al quarto anno. Poi potrai scegliere tra interior design, arte, animazione, grafica, design di prodotto, design tessile, moda, stampa, fotografia e video, scenografia. I costi sono molto bassi perché si tratta di un’università statale.

Una buona alternativa è la Central Saint Martins della University of Arts di Londra. Hanno percorsi di laurea strutturati o corsi brevi di aggiornamento per chi già lavora nel settore. Il Central Saint Martins organizza anche degli open days: iscriviti per scoprire tutto su questa straordinaria opportunità!

