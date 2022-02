Seconda Prova 2022 Sessione Straordinaria: data e orario

Maturità 2022: seconda prova sessione straordinaria

Dopo avervi parlato della sessione straordinaria della Prima Prova di Maturità 2022, visto che è stata ufficializzata anche la seconda prova, non resta che approfondire anche la sessione straordinaria della Seconda Prova di Maturità 2022. Questa giornata è dedicata solo ai maturandi che presentano dei casi eccezionali come ad esempio il non potersi presentare alle date ufficiali degli esami e né alle prove suppletive. Si tratta di una terza ed ultima possibilità che viene offerta agli studenti che, per reali motivazioni certificate, non possono andare in presenza a scuola e sostenere gli esami nelle date ufficiali e insieme agli altri compagni di classe.

Seconda Prova Maturità 2022: la data della sessione straordinaria

I ragazzi del quinto anno del liceo che rientrano in tutti questi casi quindi possono avvalersi della sessione d’esami straordinaria. Per fare sì che questo accada, lo studente dovrà certificare di essere davvero impossibilitato ad andare alle verifiche di Stato nei giorni ufficiali o nelle date offerte per le prove suppletive. Ricordiamo che la data ufficiale per la seconda prova di maturità è stata fissata per il 23 giugno 2022, la data suppletiva verrà stabilita dal Miur e sarà svelata a breve, ma dovrebbe essere il 7 luglio; per quanto riguarda la sessione straordinaria la commissione d’esame si riunirà per capire se le motivazioni date dagli studenti siano credibili o meno e poi verrà scelta una data di sessione straordinaria.

Sessione straordinaria Seconda Prova Maturità 2022: l’orario

Solo alcuni studenti avranno la possibilità di prendere parte a questa terza ed ultima opportunità per poter svolgere la seconda prova di esame. Per poter fare l’esame in questa sessione, i ragazzi devono portare dei documenti che attestino l’effettiva impossibilità di partecipazione alle date ufficiali o a quelle suppletive. Dopo la scelta della data ci sarà anche quella dell’orario che dovrebbe essere intorno alle 08:30. Ricordiamo poi che la durata della seconda prova è differente per ogni indirizzo: generalmente ha la durata massima di 6 ore, ma alcune prove degli istituti tecnici e professionali hanno una durata massima di 8 ore e in tutti questi casi gli studenti non possono lasciare la stanza prima delle 3 ore. Ci sono poi delle eccezioni per licei musicali, artistici e coreutici in cui la prova dura anche più di qualche giorno.

