Secondo gli ultimi rapporti pubblicati da Almalaurea, Ingegneria rimane una delle lauree più richieste dal mercato del lavoro. Anche dopo la pandemia, in cui c’è sempre una maggiore richiesta di professioni sanitarie, questo corso di laurea mantiene il suo primo posto, grazie alla possibilità di impiegare le proprie competenze in tantissimi settori del panorama lavorativo. Se il tuo sogno è di diventare un ingegnere per lavorare nella filiera estera, qui ti proponiamo una lista dei posti migliori dove studiare ingegneria all’estero.

Dove studiare ingegneria all’estero

Secondo le graduatorie di QS World University Rankings, lo diciamo subito, le tre migliori università dove studiare ingegneria all’estero sono la famosissima Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Stanford University e l’University of Cambridge. Nelle prime posizioni del mondo rientrano università soprattutto americane ed asiatiche e di Europa si parla poco.

Molto dipende anche dal tipo di indirizzo che intendi scegliere: se sei interessato a Ingegneria Informatica dovresti puntare ai corsi della Georgia Institute of Technology che ti offrono una preparazione a 360° sulla materia e in particolare sulla programmazione. Se, invece, sei più orientato alla gestione e progettazione dei software dovresti spostarti presso la Florida Institute of Technology, uno Stato questo, tra l’altro, che offre moltissime attrazioni anche dal punto di vista della vita sociale.

Se il tuo sogno è diventare un ingegnere elettronico dovrai spostarti sull’altra costa, facendo application per la California Institute of Technology con programmi tesi verso la bioingegneria, le fonti energetiche, l’ottica e i sistemi di comunicazione. Una valida alternativa sono anche l’University of Pittsburgh e la Lawrence Technological University.

Non rimarranno delusi nemmeno gli studenti interessati ad Ingegneria Civile, che potranno vagliare i programmi del MIT e della University of California o di Berkeley (UCB). In questo ambito non teme certo di sfigurare nemmeno l’Europa con l’University of Cambridge o alla Delft University of Thecnology in Olanda o ancora l’ ETH di Zurigo. Spostandosi in Asia, c’è, invece la National University of Singapore. Per prendere una decisione il più possibile concreta ed efficace, è necessario leggere i programmi dei vari atenei per valutare quale sia il più adatto alle proprie esigenze! Buona lettura e in bocca al lupo per questa nuova avventura!

Leggi anche: