TEST MEDICINA 2021: AULE E SEDI IN TUTTA ITALIA

Paura per il test del 3 settembre? Lo capiamo! Gli Argomenti Test di Medicina sono molti ma noi siamo qui per aiutarti. Ricordati a breve dovrai controllare a che ora devi presentarti e cosa portare. Le domande a cui dovrai rispondere prima del Test Ingresso 2020 non sono ancora quelle scelte dal Miur (o meglio dal Cineca), ma sono lo stesso tantissime. Quindi, prima di procedere con le indicazioni per il test di Medicina 2020 riguardanti le aule, gli orari e le sedi di tutti gli atenei italiani, ecco un breve recap delle indicazioni tecniche che devi tenere a mente.

Ricorda che per essere ammesso in graduatoria dovrai raggiungere un punteggio minimo di 20 punti, dunque, cerca di fare del tuo meglio per superare almeno questo scoglio.

Per conoscere il tuo punteggio però non dovrai aspettare fino alla pubblicazione della graduatoria: dal 17 settembre sul portale Universitaly, potrai consultare i risultati del test di medicina insieme agli altri candidati.

Prima, durante e dopo lo svolgimento della prova d’accesso devi sempre aver presente la normativa stabilita dal Ministero per i corsi a numero chiuso. La trovi qui: Test Medicina 2020: durata e regolamento. Qui, invece, trovi cosa fare in caso di irregolarità: Ricorso test Medicina 2020: come fare

Ma torniamo a noi! Oltre a ciò, dovrai cercare di capire dove si trova la sede presso cui svolgerai il test d’ingresso e soprattutto a quale aula sarai assegnato: meglio cercare di individuare tutto prima, così da non perdere tempo ed evitare di arrivare tardi! Soprattutto, quest’anno verranno adottate le misure di sicurezza anti Covid-19, quindi è importantissimo arrivare in orario e rispettare tutte le regole con green pass annesso. Controlla tutto quello che il portale della tua università dice a tal proposito: appunta bene la sede e l’aula a cui sei stato assegnato, e soprattutto non dimenticare l’orario di convocazione (magari cerca di partire, per sicurezza, almeno 10/15 minuti prima). Dovrai infatti presentarti prima dell’inizio del test e, quando la commissione ti chiamerà, dovrai mostrare il documento di identità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione al test. Successivamente, potrai sederti al posto che ti è stato assegnato e attendere che ti diano la prova da svolgere. Non sai dove cercare la sede o l’aula presso cui dovrai svolgere il test di medicina? Niente paura! In questo articolo troverai tutto ciò che ti serve!

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: AULE E SEDI DELLA PROVA

Pronto allora? Annota bene tutte le informazioni che ti servono per capire dove dovrai affrontare il test di Medicina, come raggiungere la sede, dove si trova l’aula e a che ora dovrai presentarti. Inoltre, non dimenticare quello che ti serve e cosa invece devi lasciare a casa per evitare che ti annullino il test. Qui di seguito trovi l’elenco delle sedi universitarie: ancora è presto per avere informazioni su orari di convocazione e aule, per cui non dimenticate di dare un’occhiata a questo articolo di tanto in tanto, poiché lo aggiorneremo costantemente con le informazioni che reperiremo dai portali delle università.

Università di Bari

Università di Bologna

Università di Brescia

Università di Cagliari

Università di Catania

Università di Catanzaro

Università di Chieti

Università di Ferrara

Università di Firenze

Università di Foggia

Università di Genova

Università dell’Insubria

Università dell’Aquila

Università Politecnica delle Marche

Università di Messina

Università di Milano

Università di Milano Bicocca

Università di Modena e Reggio Emilia

Università del Molise

Università di Napoli Federico II

Università seconda università degli studi di Napoli

Università di Padova

Università di Parma

Università di Palermo

Università di Pavia

Università di Perugia

Università del Piemonte Orientale

Università di Pisa

Università di Roma Tor Vergata

Università Sapienza di Roma

Università di Salerno

Università di Sassari

Università di Siena

Università di Torino

Università di Trieste

Università di Udine

Università di Verona

TEST MEDICINA 2021: TUTTE LE INFO

Ecco tutto quello che devi sapere sul test: