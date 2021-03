Vaccino Astrazeneca: gli ultimi aggiornamenti

La lotta contro il Covid ha fatto scendere in campo le migliori e più grandi aziende farmaceutiche che si sono messe subito a lavoro nella produzione dei vaccini. Uno fra questi è quello di Astrazeneca che, a quanto pare, ha portato l’Aifa a bloccarne l’uso a causa di un lotto che si era iniziato a somministrare ma da cui sono scaturiti eventi poco felici. L’agenzia del farmaco è interenuto tempestivamente bloccando il lotto in diversi paesi.

Leggi anche: Vaccino anti-covid: il via libera per Astrazeneca

Vaccino Astrazeneca: il blocco dell’AIFA

A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, Agenzia del farmaco europea. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. Il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca è stato distribuito e somministrato anche in Molise. La Toscana ha intanto interrotto le somministrazioni. Si tratta di un lotto diverso da quello sospeso in Austria e poi in altri paesi europei, come la Danimarca.

Potrebbe interessarti: Vaccino contro il Covid-19: il via libera dell’UE

Vaccino Astrazeneca: i primi dati

La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia del farmaco ha dato il via libera per tutte le fasce di età, cioè ha seguito la stessa strada di Ema, l’agenzia regolatoria europea. Ha però scritto delle raccomandazioni nelle quali si indica, tra l’altro, di utilizzare il vaccino negli under 55, perché sulle persone nelle fasce di età più anziane ci sono meno dati. L’azienda infatti nei suoi studi clinici ha arruolato un numero più basso di anziani; spetterà ora al ministero e alle Regioni inserire nella campagna vaccinale il nuovo strumento anche seguendo le linee dettate dall’agenzia.

Non perderti: