“Whatever it takes” è la storica frase pronunciata da Mario Draghi nel 2012: il significato di queste tre parole, tuttavia, è tornato alla ribalta in questi ultimi giorni, quelli che hanno visto l’ingresso, sulla scena politica, dell’economista italiano che salvò l’euro. Ma qual è la traduzione di Whatever it takes e perché è così attuale oggi?

Whatever it takes significa letteralmente “tutto quello che è necessario” o più liberamente “costi quel che costi” o “ad ogni costo”. E’ tornata di attualità con la crisi di governo e la conseguente convocazione di Mario Draghi da parte del Capo dello stato Mattarella, che ha ufficializzato l’incarico di provare a formare un nuovo governo. Sono passati quasi 9 anni dal lontano 2012, anno nel quale la frase fu pronunciata per la prima volta dall’allora presidente della Bce.

Ma in quale occasione Draghi l’ha pronunciata e perché? Siamo nell’estate 2012, precisamente il 26 luglio: l’Europa dell’euro si trova in uno stato di grande difficoltà e Draghi, Presidente della Banca centrale europea, inizia il suo discorso nell’ambito della conferenza di Londra. Dopo una breve introduzione, senza girarci troppo intorno arriva al punto cruciale:

“But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.”