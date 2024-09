The Penguin: dove vederla in streaming

The Penguin: dove e quando vederla

Una delle serie più attese del 2024 è senza dubbio The Penguin, la nuova produzione targata DC Studios con Colin Farrell. Questo show, sequel diretto del film The Batman uscito nel 2022, ha già catturato l’attenzione di molti fan. Ma quando sarà disponibile in Italia? E su quale piattaforma potremo vederla?

The Penguin debutterà il 20 settembre in esclusiva su Sky, dove sarà trasmesso su Sky Atlantic e disponibile in streaming solo su NOW.

The Penguin: tutte le news sulla nuova serie Tv

The Penguin, la serie con Colin Farrell, candidato all’Oscar, e spin-off del film The Batman, è stata presentata ieri 3 settembre, con un nuovo trailer ufficiale in occasione del Comic-Con di San Diego. Questo dramma in otto episodi, prodotto da DC Studios e creato da Lauren LeFranc, continua l’epica saga criminale iniziata da Matt Reeves con il blockbuster mondiale The Batman (Warner Bros. Pictures, 2022).

Ogni episodio di The Penguin sarà disponibile settimanalmente in contemporanea con gli Stati Uniti, e successivamente on demand e in streaming. Colin Farrell interpreta Oz Cobb, alias “The Penguin”, mentre il cast include anche Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) e Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

La serie è prodotta da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (anche sceneggiatore e showrunner), e Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi), con Bill Carraro come produttore esecutivo. Basata sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, The Penguin è prodotta dalla 6th & Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television. Pipski è anch’essa tra i produttori esecutivi.

La serie arricchisce ulteriormente la già vasta collezione di titoli dell’universo DC Comics disponibili su Sky e NOW, che include anche The Flash, Shazam! Furia degli Dei, Suicide Squad e Batman v Superman: Dawn of Justice.