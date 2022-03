Ci siamo: febbraio, marzo e aprile sono i mesi perfetti per andare in settimana bianca. 7 giorni di sci possono costare parecchio, ma se sai i posti giusti dove andare puoi passare una settimana fantastica con prezzi contenuti. In Alta Badia, Corvara è una delle località più famose delle Dolomiti ma non solo… per chi vuole osare un po’ ci sono anche tante mete straniere o chi per chi ha disponibilità meno importanti, vicino Roma ci sono diverse soluzioni economiche. Scorri, scegli e prenota: la neve sta già finendo.

Dove andare in settimana bianca?

Ecco un elenco di mete abbordabili per la settimana bianca low cost: