Black Friday 2021 Italia: arrivano gli sconti più pazzi dell’anno

State aspettando con trepidazione lo shopping più sfrenato dell’anno? Il Black Friday sta arrivando con tutte le sue offerte pazzesche. Venerdì 26 novembre è la giornata ideale per dedicarvi alle compere, sia in negozio che online: moltissimi punti vendita e siti web mettono a disposizione i loro prodotti a prezzi scontatissimi che però avranno validità per sole 24 ore. Se avete intenzione di acquistare vestiti, scarpe, profumi o cosmetici, cominciate a farvi un’idea e quando sarà il momento date uno sguardo alle offerte che vi propongono marche come Ugg, Yoox e Sephora… E, se ancora non vi basta, ricordatevi che dopo in arrivo c’è anche il Cyber Monday e che qualche giorno prima potrete scoprire quali sono gli sconti già attivi e consultare una sorprendente lista di offerte!

Vediamo le migliori offerte di ognuno di questi brand molto amati:

Sconti Black Friday 2021 Italia: Ugg

UGG è ormai un brand di riferimento non solo nel settore delle calzature, ma anche in quello dell’abbigliamento e degli accessori. I suoi stivali sono famosi in tutto il mondo e, con l’arrivo della stagione invernale, non possono mancare nel vostro guardaroba. In occasione del Black Friday, la catena mette a disposizione sconti imperdibili su tantissimi prodotti acquistabili sia nei punti vendita che sul sito online: le offerte riguarderanno i classici stivaletti invernali, ma anche scarpe, stivali, borse, guanti, cappelli, accessori e le collezioni uomo e bambino, con mocassini, scarpe casual, sneakers, ciabatte e molto altro. Il risparmio per un paio di calzature può superare anche i 50 euro quindi approfittatene!

Sconti Black Friday 2021 Italia: Yoox

Yoox, fondato in Italia nel 2000, è un negozio online diventato famoso a livello globale: lo store lavora con i migliori designer ed offre una vasta gamma di prodotti spesso difficili da trovare presso altri rivenditori. È possibile fare shopping consultando il suo sito ufficiale o scaricando l’app da Google Play o App Store. Il suo catalogo è vastissimo e spazia da collezioni in esclusiva, libri introvabili, oggetti dal design unico e un vasto assortimento di moda dei brand più importanti. Durante il Black Friday si possono acquistare i capi dei marchi più famosi a prezzi davvero stracciati che, magari, potrete sfruttare anche come regali di qualità per il prossimo Natale. Le offerte sono già attive qualche giorno prima: correte subito sul sito ufficiale, troverete i prodotti scontati fino al 50%.

Sconti Black Friday 2021 Italia: Sephora

Fondato nel 1973, Sephora è il brand francese di vendita al dettaglio di profumi e cosmetici di marca. Anche se il Black Friday punta solitamente a promozioni su oggetti di elettronica e capi d’abbigliamento, anche la catena di cosmesi aderisce all’evento con sconti imperdibili. Durante il 27 novembre si potrà usufruire di molti sconti sui prodotti cosmetici, che si tratti di trucchi o profumi di marca.