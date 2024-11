Concerti Benji e Fede 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Benji e Fede 2025

Benji & Fede, il duo pop composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, hanno annunciato le date dei concerti che, nel 2025, li vedranno protagonisti in alcune tra le maggiori città italiane. Ne è passato di tempo dal loro debutto con l’album “20:05” nel 2018. Sono poi seguiti singoli di successo come “Tutto Per Una Ragione” e “On Demand”. Solo l’anno successivo, nel 2019, si erano separati, dedicandosi a dei progetti solisti. Il 26 febbraio 2021 Benjamin aveva pubblicato il suo primo album con lo pseudonimo B3NM, intitolato “California”. Lo stesso anno, Federico aveva presentato il suo singolo di debutto, “Pesche”.

Abbiamo dovuto aspettare il 2024, quando hanno lanciato il loro ultimo album “Rewind”, per vederli riuniti. E per avere la possibilità di assistere dal vivo alla loro esibizione all’Unipol Forum di Assago, in un attesissimo (e completamente sold out) concerto di ritorno. Le basi per un percorso condiviso e duraturo ci sono tutte, ora non resta che aspettare l’anno prossimo.

Bene, ma dove si esibirà il duo autore di brani quali “Amore Wi-Fi”, “Tutto per una ragione”, “Estate Punk”, “La festa più grande del mondo”? Due sono le date annunciate lo scorso 18 novembre.

Si tratta del 16 Aprile 2025 a Roma e del 23 Aprile 2025 a Milano. Bisognerà quindi aspettare la prossima primavera per assistere dal vivo alle loro performance. A Roma, il concerto si svolgerà al Palazzo dello Sport. A Milano, all’Unipol Forum.

Dove comprare i biglietti

I biglietti sono disponibili già dal 19 novembre scorso. Potete acquistarli su Ticketone e su altre piattaforme specializzate nella vendita di biglietti per eventi (dove sono a disposizione dei clienti diverse tipologie, inclusi i pacchetti VIP con l’accesso anticipato al soundcheck o l’incontro con i due artisti). I prezzi variano a seconda del tipo di posto (ad esempio, parterre o tribuna numerata).

Per quanto riguarda la data di Assago, sono questi:

Parterre: 46,00 €

Tribuna Parterre Anello A : 80,50 €

Tribuna Gold B Numerata: 69,00 €

Anello B Laterale Numerato: 57,50 €

Anello C Centrale Numerato: 46,00 €

Anello C Laterale Numerato: 40,25 €

In quanto alla data di Roma, invece, queste sono le disponibilità:

Parterre in Piedi: € 46,00

I Anello Numerato: € 80,50

II Anello Numerato: € 69,00

III Anello Numerato: € 57,50

I-II-III Anello Vis.Limitata: € 40,25

La scaletta

Naturalmente la scaletta ufficiale cdei concerti di di Milano e Roma nel 2025 non è ancora disponibile. Però, è molto probabile che sia simile, se non uguale, a quella della più recente esibizione del duo che è avvenuta pochi giorni fa al Forum di Assago per celebrare la reunion. Quindi, quelli che seguono sono i brani che possiamo aspettarci di cantare la prossima primavera.

Intro + Che spettacolo

Musica Animale

Tutta d’un fiato

Adrenalina

Lettera

Universale

Daisy

Rewind

Forte e Chiaro

La Festa più Grande del Mondo

Estate Punk

Quello che Resta

XX Settembre

Pesche

Finché le Stelle non Brillano

Amore Wi-Fi

Magnifico Difetto

100mila

Ogni Volta

Niente di speciale

Telepatico

Tutto Per una Ragione + Movimento Lento

Hai un amico in me

Caro Amico

New York

Moscow Mule

Dove e Quando

Buona Fortuna

Leggi anche:

Foto Credit Apertura | Pagina Facebook di Benji e Fede