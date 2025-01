Concerti Duran Duran 2025: date, biglietti e scaletta

I concerti dei Duran Duran nel 2025

I Duran Duran saranno in tour, in Europa, con una serie speciale di concerti nel corso dell’estate 2025. La band simbolo degli anni ’80 e ancora oggi tra le più amate del panorama musicale mondiale, ha annunciato una tourneé che attraverserà alcune delle principali città europee, portando sul palco i propri successi senza tempo.

Tra gli stati nei quali si esibirà ci saranno la Finlandia, i Paesi Bassi, la Germania, l’Irlanda e anche l’Italia. Se volete avere la possibilità di ascoltare dal vivo non solo i classici intramontabili come Hungry Like the Wolf e Rio, ma anche i brani più recenti, queste sono le info che non potete perdervi: le date dei concerti, dove e come comprare i biglietti e la possibile scaletta, per non arrivare impreparati.

Quelle che seguono sono le date dei concerti del tour estivo. In neretto, quelli che la band terrà in Italia. Ovvero due date a Roma, all’interno del Circo Massimo, una a Milano e una a Bari.

3 Giugno 2025 | Tempere, Finlandia @ Nokia Arena

6 Giugno 2025 | Copenaghen, Danimarca @ Royal Arena

9 Giugno 2025 | Anversa, Belgio @ Sportpaleis

11 Giugno 2025 | Amsterdam, Paesi Bassi @ Ziggo Dome

15 Giugno 2025 | Roma, Italia @ Circo Massimo

16 Giugno 2025 | Roma, Italia @ Circo Massimo

18 Giugno 2025 | Bari, Italia @ La Fiera Del Levante

20 Giugno 2025 | Milano, Italia @ I-Days Festival

24 Giugno 2025 | Dusseldorf, Germania @ Psd Dome

30 Giugno 2025 | Dublino, Irlanda @ Malahide Castle – Con Ospite Speciale Nile Rodgers & Chic

1 Luglio 2025 | Cork, Irlanda @ Virgin Media Park – Con Ospite Speciale Nile Rodgers & Chic

3 Luglio 2025 | Exeter, Regno Unito @ Powderham Castle – Con Ospite Speciale Nile Rodgers & Chic

5 Luglio 2025 | Chelmsford, Regno Unito @ Chelmsford City Racecourse – Con Ospite Speciale Nile Rodgers E Chic

9 Luglio 2025 | Marabella, Spagna @ Starlite Festival

Una curiosità. L’ultima esibizione della band in Italia risale al 1987, nell’ambito di un concerto allo Stadio Flaminio di Roma. La prima, invece, era avvenuta ben 40 anni fa, durante il Festival di Sanremo.

Dove comprare i biglietti

Per non perdere l’occasione di assicurarvi un posto per il loro attesissimo tour europeo, sappiate che i biglietti per gli spettacoli saranno disponibili sui principali circuiti di vendita online, come Ticketmaster, TicketOne, Live Nation e altre piattaforme autorizzate specifiche per ciascun Paese.

I biglietti per i concerti italiani saranno acquistabili online su Ticketone dal 24 gennaio alle ore 10.00 e nei punti vendita autorizzati dal 29 gennaio. I membri della “Duran Duran VIP Community” possono accedere ad una prevendita esclusiva già dalle 10 di oggi 22 gennaio.

Un solo consiglio: procedete con largo anticipo, i biglietti vanno a ruba! Il prezzo sarà rivelato all’inizio delle vendite.

La possibile scaletta

Dopo l’annuncio dei concerti in Italia, la prima domanda a venire in mente ai fans è sicuramente stata: quale sarà la scaletta? Sebbene non sia stata ancora ufficializzata, è quasi certo che la band proporrà un mix di grandi successi e brani più recenti.

Tra i classici che hanno segnato la loro carriera, è probabile che proporranno Girls on Film, The Wild Boys, The Reflex, Ordinary World, Come Undone e Rio. Una delle ultime scalette del 2024 è quella che segue, che potrebbe essere simile a quella che proporranno nel corso del tour europeo.

L’ultimo disco del gruppo risale al 2023, e si intitola Danse Macabre. Si tratta del sedicesimo registrato in studio.

Night Boat

Hungry Like the Wolf

The James Bond Theme (John Barry song)

The Wild Boys

A View to a Kill

Notorious

INVISIBLE

Lonely in Your Nightmare / Super Freak

BLACK MOONLIGHT

Careless Memories

Come Undone

Ordinary World

New Moon on Monday

Planet Earth

The Reflex

White Lines (Don’t Don’t Do It)

Girls on Film / Psycho Killer

Save a Prayer

Rio

Leggi anche: