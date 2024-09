Concerti Gianna Nannini nel 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Gianna Nannini 2025

Buone notizie per i fan di Gianna Nannini. Mentre mancano due mesi all’inizio della tournée europea “Sei nell’anima tour – European Leg”, che avrà come data iniziale quella del 22 novembre a Jesolo, l’icona del rock italiano ha annunciato il nuovo tour estivo, una serie di concerti che, durante l’estate del 2025, la vedranno protagonista di diverse esibizioni dal vivo tra l’Italia e il resto dell’Europa.

Di seguito vi forniamo tutte le info su date, biglietti e una possibile scaletta che, sappiamo già, includerà di certo alcuni tra i suoi più grandi successi.

Il tour appena annunciato, il “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”, avrà inizio nel mese di luglio a Bologna per poi proseguire con una serie di date nella nostra penisola, in Svizzera e in Germania. Ma il calendario è ancora in aggiornamento, e vi consigliamo di tenere d’occhio le pagine social dell’artista per eventuali nuove aggiunte.

Prima di passare alle date del 2025, un cenno a quelle del tour che la vedrà impegnata tra novembre e dicembre, e per le quali i biglietti sono già in vendita.

22 novembre 2024 – Jesolo, Palazzo del Turismo

25 novembre 2024 – Zurigo, Hallenstadion

28 novembre 2024 – Monaco, Olympiahalle

13 dicembre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

14 dicembre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

16 dicembre 2024 – Torino, Inalpi Arena

17 dicembre 2024 – Milano, Forum

20 dicembre 2024 – Eboli, Palasele

21 dicembre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

“Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”

03 luglio 2025 – Bologna, Sequoie Music Park

06 luglio 2025– Codroipo (UD), Villa Manin

12 luglio 2025– Marostica (VI), Marostica Summer Festival Volksbank 2025

17 luglio 2025– Locarno (Switzerland), Moon & Stars Festival

18 luglio 2025– Rosenheim (Germany), Rosenheim Sommerfestival

20 luglio 2025– Hamburg (Germany), Stadtpark Open Air

21 luglio 2025 – Wiesbaden (Germany), Rheingau Musik Festival

26 luglio 2025– Lauchheim (Germany), Festival Schloss Kapfenburg

28 luglio 2025– Freiburg (Germany), Zelt-Musik-Festival

29 luglio 2025– Füssen (Germany), Barockgarten Am Festspielhaus

31 luglio – St. Wendel (Germany), Bosenbach Festival

02 agosto 2025– Ebern (Germany), Roesler Open Air Schloss Eyrichshof

03 agosto 2025– Weimar (Germany), Erbenhof Schallkultur Festival

13 agosto 2025– Macerata, Sferisterio

Dove comprare i biglietti

Potete comprare i biglietti per i concerti di Gianna Nannini sui siti che se ne occupano online, come Ticketmaster e Ticketone. Quelli per le date del 2025 sono in vendita dallo scorso 17 settembre. Molte delle date del tour che si estenderà tra novembre e dicembre, invece, sono già sold out.

Intanto, per farvi un’idea degli importi, per quanto riguarda la data di Bologna del 3 luglio 2025, questi sono i prezzi (che, lo ricordiamo, cambiano in base alla location ed alla tipologia di posto e di biglietto).

Poltronissima: 103,50 €

Poltrona Gold: 83,95 €

Poltrona Silver: 69,00 €

Platea Numerata: 54,05 €

Tribuna Numerata: 67,85 €

Parterre in Piedi: 54,05 €

La scaletta dei concerti di Gianna Nannini

L’ultimo album dal vivo dell’artista – il 22esimo della sua carriera – è “Sei nell’anima”, pubblicato lo scorso marzo e composto da 12 tracce. Il precedente, “La differenza”, risaliva al 2019. In quanto alla scaletta, non è ancora certo quale sarà, ma sulla base delle precedenti esibizioni dal vivo, possiamo ipotizzare che sia simile a questa.

Motivo

Fenomenale

Profumo

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Ogni tanto

Vieni ragazzo

Amandoti

Sei nell’anima

Io

Fotoromanza

America

Latin Lover

Hey bionda

Bello e impossibile

Una luce

Meravigliosa creatura

La fine del mondo

Tuttavia, la cantante durante un’intervista andata in onda su Radio Italia solomusicaitaliana, si è lasciata andare a qualche piccolo spoiler. Ha dichiarato:

Ho pensato di iniziare con “1983”. E poi a scendere e salire: come un’onda. Cinque o sei del nuovo album le farò sicuramente. Io vorrei farlo tutto l’album, però poi il concerto durerebbe tre ore. C’è da aspettarsi, quindi, che la canzone di apertura sarà proprio il primo brano dell’album “Sei nell’anima”.

Leggi anche:

Foto apertura di Luis Quintero via Pexels