Concerti Kid Yugi nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Kid Yugi 2024

Kid Yugi è attualmente impegnato in una serie di concerti estivi. Incredibile pensare che Francesco Stasi, questo il suo vero nome, possa vantare un disco di platino a pochissimi mesi dall’uscita de “I Nomi del Diavolo“. Il tutto, all’età di 23 anni. Il giovane rapper ha iniziato a fare musica da adolescente, il suo primo singolo ufficiale, Grammelot, è stato pubblicato su Spotify nel febbraio 2022. Adesso è pronto a salire sul palco di diverse città italiane (e non solo). Se non volete perdervelo, sotto vi diciamo come acquistare i biglietti per assistere alle esibizioni dal vivo di uno talenti emergenti più promettenti del periodo.

Dopo il concerto tenuto a Bologna in occasione dell’Oltre Festival 2024, dove si è esibito il 13 giugno nell’ambito della manifestazione che esplora generi e suoni, dal rap all’indie pop, con Willy Peyote e Fuera. Le prossime date in programma a partire da oggi sono queste:

18 Luglio – Isola Sant’Antonio (AL), La Isla (dj set)

19 Luglio – Nocera Scalo (CZ), Doha Club (dj set)

20 Luglio – Corigliano Calabro (CS), White (dj set)

20 Luglio – Catanzaro, Miraya Beach Park (dj set)

21 Luglio – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

27 Luglio – Senigallia (AN), Mamamia

29 Luglio – Imperia, Koko Beach (dj set)

31 Luglio – Palma di Maiorca, BCM (dj set)

02 Agosto – Marina di Ravenna (RA), Marina Bay (dj set)

03 Agosto – Cinquale (MS), Vibe Festival

05 Agosto – Grottammare (AP), Diffusioni Festival

11 v Pordenone, Parco San Valentino

11 Agosto – Jesolo, ilMuretto (dj set)

13 Agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Nights

14 Agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

20 Agosto – Belvedere (SR), Klubb Emerald (dj set)

23 Agosto – Romano d’Ezzelino (VI), Ama Festival

24 Agosto – San Giustino (PG), Green Disco (dj set)

30 Agosto – Venafro (IS), Saturnia Live Fest

07 Settembre – Seriate (BG), Vog Club (dj set)

07 Settembre – Piacenza, Paradise (dj set)

14 Settembre – Caraglio (CN), Touch Summer Club (dj set)

Dove comprare i biglietti

I biglietti, come sempre, sono disponibili sulle principali piattaforme di vendita di biglietti online come TicketOne, CiaoTickets e Ticketmaster. Vi consigliamo, però, di seguire il rapper sui social media per avere aggiornamenti in tempo reale riguardo alle nuove date o ad eventuali modifiche delle stesse.



I prezzi variano in base alla data e alla tipologia di biglietto. Per quella di Senigallia, è previsto un biglietto unico al prezzo di 28,75 €. Anche per quella di Pordenone la tipologia di biglietto è unica, ma il prezzo è di 34,50.

A Follonica potrete scegliere tra:

Posto Unico, al costo di 34,50 €

Early Entry dalle 18:30 alle 20:00, al costo di 46,00 €

Per vederlo, invece, al terzo Red Bull 64 Bars Live, il 4 ottobre a Scampia, potete acquistare i biglietti, tra gli altri, su Ticketone. I prezzi sono:

€ 57,50 per il posto unico Intero Early Entry

€ 34,50 per il posto unico Intero

Kid Yugi è stato tra i primi nomi della lineup ad essere stati annunciati insieme a Tony Effe e Massimo Pericolo. E se non volete perdere la possibilità di esserci, vi consigliamo di effettuare l’acquisto per tempo. L’ultima edizione, quella del 2023, è stata da record. Ha registrato il sold-out con 10mila persone presenti.

Scaletta dei concerti di Kid Yugi

Nonostante la giovane età, Kid Yugi ha alle spalle 2 album, The Globe (2022) e I nomi del diavolo (2024) e due EP: EP 5/3 (Real Talk) e Quarto di bue (con Night Skinny), entrambi del 2023. La scaletta dei concerti comprenderà sicuramente i suoi brani più famosi – come Massafghanistan – ma potrebbe esibirsi anche con la tracklist del suo ultimo album “I nomi del diavolo”:

L’anticristo

Capre a tre teste

Eva

Servizio

Il signore delle mosche

Lilith

Nemico

Denaro

Yung 3p 4

Terri

Ilva

Paganini

Ex angelo

Lucifero

Foto apertura di Mark Angelo Sampan