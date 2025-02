Concerti Marco Masini 2025: date, biglietti e scaletta

Concerti Marco Masini 2025

Si intitola “Ci vorrebbe ancora il mare” il tour nel quale Marco Masini sarà impegnato nel corso del 2025. Una serie di concerti dei quali vi forniamo in questo articolo tutti i dettagli, dalle date alla (possibile) scaletta, passando per l’acquisto dei biglietti. Attualmente l’artista veste i panni di maestro nella nuova edizione del programma televisivo “Ora o mai più”, in onda su Rai 1. Mentre a brevissimo sarà protagonista al Festival di Sanremo durante la serata delle cover, prevista per il 14 febbraio, quando si esibirà insieme a Fedez nel celebre brano “Bella stronza”, originariamente pubblicato nel 1995 e che sta facendo attualmente discutere.

Il suo ultimo disco “10 amori”, è uscito lo scorso ottobre, segnando il ritorno dell’artista a sette anni di distanza da “Spostato di un secondo”. L’album è stato anticipato dal singolo “Allora ciao”.

Queste sono le date del tour di Marco Masini, che da luglio a dicembre lo vedrà esibirsi in tutta Italia, dai teatri ai palasport, che avrà inizio a Piacenza e che si concluderà a Napoli, presso il Teatro Augusteo.

5 Luglio – Piacenza, Palazzo Farnese

7 Luglio – Udine, Castello Di Udine

18 Luglio – Bard (Ao), Forte Di Bard

19 Luglio – Cervere (Cn), Anfiteatro Dell’anima

24 Luglio – Porto Recanati (Mc), Arena B. Gigli

27 Luglio – Barletta (Bt), Fossato Del Castello

6 Agosto – Marina Di Pietrasanta (Lu), Teatro La Versiliana

6 Settembre – Verona, Teatro Romano Festival Flow

18 Ottobre 2025 – Roma, Palazzo Dello Sport

24 Ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum

25 Ottobre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum

31 Ottobre – Torino, Teatro Colosseo

3 Novembre – Bologna, Teatro Europauditorium

7 Novembre – Padova, Gran Teatro Geox

8 Novembre – Brescia, Teatro Clerici

13 Novembre – Varese, Teatro Di Varese

20 Novembre – Montecatini (Pt), Teatro Verdi

25 Novembre – Bari, Teatro Team

27 Novembre – Catania, Teatro Metropolitan

30 Novembre – Palermo, Teatro Politeama Garibaldi

2 Dicembre – Napoli, Teatro Augusteo

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti dei concerti di Marco Masini su diverse piattaforme di vendita online autorizzate. Come TicketOne, Ticketmaster Italia o Vivaticket. Inoltre, vi consigliamo di tenere sott’occhio sia il sito ufficiale dell’artista che tutti i suoi social per l’elenco completo delle date del tour e per eventuali aggiornamenti. Acquistate i biglietti solo da rivenditori autorizzati per evitare di incappare in possibili truffe.

Qualche info sui prezzi? Per quanto riguarda la prima data, queste sono le attuali disponibilità:

Poltronissima Gold: 69,00€

Poltronissima VIP: 65,00€

Poltronissima: 60,00€

Poltrona: 53,00€

II Poltrona: 46,00€

III Poltrona: 40,00€

Queste, quelle della data di Verona.

Poltronissima: 85,00€

Platea Cat 1: 79,00€

Platea Cat 2: 69,00€

Gradinata Non Numerata: 39,00€

Queste quelle della data di Bologna:

Platea: 75,00€

Seconda Platea: 69,00€

Platea Laterale: 59,00€

Balconate Cat.1: 49,00€

Balconate Cat.2: 39,00€

La scaletta dei concerti di Marco Masini

Al momento, la scaletta ufficiale dei concerti di Marco Masini per il tour “Ci Vorrebbe Ancora Il Mare” non è stata ancora resa pubblica. E’ probabile, però, che includerà alcuni dei suoi brani più celebri, come Disperato, Ci vorrebbe il mare, Bella stronza, Vaffanculo, Perché lo fai, T’innamorerai, L’uomo volante e Cenerentola innamorata. E, naturalmente, qualche canzone tratta dal suo ultimo recente album “10 amori”, come ad esempio il singolo “Allora ciao”.

Questa è la scaletta del 2024 relativa al tour “Panariello Vs Masini”, per farvi un’idea di quelli che potrebbero essere i brani eseguiti durante le serate.

T’innamorerai

Bella stronza

Cenerentola innamorata

Estate / Sapore di sale / L’estate sta finendo

Ci vorrebbe il mare

Le ragazze serie / Si vede il marsupio?

Caro babbo

Si può dare di più

Margherita / Io canto / Una rotonda sul mare

Firenze Santa Maria Novella

Ti vorrei

Sarà per te

Ci vorrebbe il mare / Spiagge

Vai con lui / Triangolo

Disperato / I migliori anni della nostra vita

Marco come me

