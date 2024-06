Concerti Purple Disco Machine nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Purple Disco Machine 2024

Purple Disco Machine farà un’unica data in Italia nel corso di questo 2024. Un solo concerto al quale, se siete fans di Tino Piontek, il DJ e produttore musicale tedesco diventato famoso a livello internazionale grazie al singolo Hypnotized prodotto in collaborazione con Sophie and the Giants nel 2020, non dovreste mancare. Oltre ai grandi successi come solista, Purple Disco Machine vanta una lunga serie di collaborazioni. E’ uno dei remixer più richiesti nell’ambito della musica dance globale e, tra i remix realizzati, ci sono quelli con i più grandi artisti della scena mondiale. Qualche nome? Dua Lipa, Lady Gaga & Ariana Grande, Sir Elton John, Gorillaz, Fatboy Slim. Dove e quando si esibirà, e dove comprare i biglietti per l’evento? Continuate a leggere, vi diciamo tutto.

Abbiamo detto che, nella nostra penisola, Purple Disco Machine si esibirà in una sola data. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre 2024 al Fabrique di Milano, in Via Gaudenzio Fantoli, 9.

Ma il tour 2024 del DJ è ancora in corso, attraverserà 10 paesi, e queste sono le altre date in programma, gran parte delle quali interesseranno l’autunno.

17 agosto 2024 – Filmnächte am Elbufer, Dresda 🇩🇪

2 ottobre 2024 – Sporthalle, Amburgo 🇩🇪

3 ottobre 2024 – Columbiahalle, Berlino 🇩🇪

4 ottobre 2024 – E-Werk, Colonia 🇩🇪

5 ottobre 2024 – Wagenhallen, Stoccarda 🇩🇪

10 ottobre 2024 – X-TRA, Zurigo 🇨🇭

12 ottobre 2024 – Fabrique, Milano 🇮🇹

16 ottobre 2024 – Transbordeur, Lione 🇫🇷

17 ottobre 2024 – Bikini, Tolosa 🇫🇷

18 ottobre 2024 – Olympia, Parigi 🇫🇷

24 ottobre 2024 – Progresja, Varsavia 🇵🇱

25 ottobre 2024- Studio, Cracovia 🇵🇱

26 ottobre 2024 – Sasazu, Praga 🇨🇿

31 ottobre 2024 – Ancienne Belgique, Bruxelles 🇧🇪

1 novembre 2024 – Melkweg, Amsterdam 🇳🇱

2 novembre 2024 – den Atelier, Lussemburgo 🇱🇺

Biglietti concerti Purple Disco Machine

Per acquistare i biglietti per il concerto di Purple Disco Machine, potete affidarvi ai siti ed alle piattaforme specializzate come Ticketmaster, Live Nation e Ticketone. Mentre alcune date sono già andate sold out, come quella di Cologna e Dresda, avete ancora qualche possibilità di accaparrarvi i biglietti per Milano. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19. Alle 21 l’inizio del concerto, che dovrebbe durare fino alla mezzanotte. I prezzi? Al momento è disponibile un’unica tipologia di biglietto al costo di 34,50 €. Il consiglio spassionato (che vale in genere per tutti gli artisti che amate)? Controllate regolarmente le pagine social del DJ per aggiornamenti su nuove eventuali date o info utili.

Concerti Purple Disco Machine 2024, la scaletta

La scaletta del concerto che il Dj/producer terrà a Milano non è ancora certa, ma comprenderà sicuramente i più grandi successi dell’artista. Sulla base delle canzoni più suonate nell’ambito delle ultime esibizioni dal vivo, potrebbe contenere i brani che ha eseguito durante la data di Madrid dello scorso 11 maggio. Ovvero:

Honey Boy (feat. Nile Rodgers & Shenssea)

In Degrees (Purple Disco Machine Remix)

Fly Away

In the Music

Call on Me

In the Dark

Bulletproof

Feel My Needs

On My Mind

Bad Company

Axel F from “Beverly Hills Cop”

Bring Me Back Alex H Remix

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)

Yo Yo Get Funky

Body Funk

Move or Not

Pump Up the Volume

YoYo Disco

A Part of You

Don’t You Want Me

Groovin’ You

Funkytown

Playbox

Pump Up the Jam

Menergy

F the Disco

Emotion

Valent

Substitution

Your Soul

Like a Prayer

Hypnotized

Photo Credit | Wendy Wei via Pexels