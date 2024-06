Concerti Tony Effe nel 2024: date, biglietti e scaletta

Tony Effe è pronto a tenere una serie di concerti che lo vedranno esibirsi dal vivo nel corso di questo 2024. Da circa 10 anni membro della Dark Polo Gang, dopo una serie di collaborazioni tra il 2019 e il 2020 con, tanto per citarne alcuni, Fedez, Gianni Bismark, Tedua, nel 2021 inizia la carriera da solista con il suo primo album, Untouchable. Album nel quale sono presenti sia feat con gli ex membri della DPG che con artisti del calibro di Capo Plaza, Geolier, Sfera Ebbasta, Lazza.

Adesso si appresta ad iniziare quello che è a tutti gli effetti il suo primo tour da solista. Oltre ad un paio di date nei palazzetti, si esibirà nel corso dell’estate in occasione dei più grandi festival in giro per la nostra penisola.

Quali sono le date dei suoi concerti? Dove comprare i biglietti e quale sarà la (possibile) scaletta degli eventi? Vi diciamo tutto di seguito.

Gli ultimi lavori di Tony Effe risalgono al marzo del 2023, quando è uscito con il nuovo singolo, Boss e, allo giugno dello stesso anno, quando ha pubblicato Taxi sulla luna con Takagi & Ketra. L’ICON TOUR, il tour di Tony Effe, avrà inizio il 07 giugno per poi concludersi il 12 ottobre.

Queste le date dei suoi concerti:

07 giugno 2024 – Mondovì (CN) – Wake Up Festival

16 giugno 2024 – Annone di Brianza (LC) – Nameless Festival

23 giugno 2024 – Ferrara – Summer Vibez

25 Giugno 2024 – Genova – Piazza della Vittoria (Ingresso gratuito)

04 luglio 2024 – Napoli – Arena Flegrea

13 Luglio 2024 – Gubbio (PG) – Wonderlast Festival

07 agosto 2024 – Agrigento – Live Arena

09 Agosto 2024 – Riccione (RN) – Space

10 Agosto 2024 – Petacciato (CB) – Sabbie Mobili

13 agosto go 2024 – Ascoli Piceno – Arena Squarcia

14 Agosto 2024 – Olbia (SS) – Red Valley Festival

05 Settembre 2024 – Pescara – Terrasound

05 ottobre 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

12 ottobre 2024 – Assago – Unipol Foru

Biglietti per i concerti di Tony Effe

Come sempre, potete acquistare i biglietti online sul sito di Ticketone e sulle altre piattaforme dedicate. In quanto ai prezzi, prendendo in considerazione la data di Roma del 5 ottobre, potete scegliere tra il parterre, al costo di 40,25 euro, l’Anello A (69 euro), l’anello B (57,50 euro) e l’Anello C, al prezzo di 46 euro. Simili sono i prezzi relativi ai biglietti della data di Milano, al Forum di Assago, del 12 dello stesso mese. 40,25 euro per il parterre, 69 euro per la tribuna parterre anello A, 63 per la Tribuna Gold 63, 25, 57,50 per l’anello B laterale e 46 per l’anello C.

Il consiglio è quello di procedere con l’acquisto al più presto: le date si avvicinano e potreste rimanere senza biglietto.

In quanto alla scaletta, quella dei concerti di Tony Effe come solista non è ancora certa. Tuttavia, è plausibile pensare che conterrà i brani presenti nel suo album “Untouchable”. Oltre, presumibilmente, ad alcuni dei successi creati con la Dark Polo Gang. A proposito? Come sono i rapporti tra i componenti della band? Da quanto dichiarato da ognuno di loro nelle varie inteviste rilasciate non ci sarebbe stata una vero e proprio scioglimento. Rimane il fatto che tutti sono attualmente alle prese con la carriera solista e che non suonano insieme da parecchio tempo, ormai.

La tracklist del disco è questa:

Tony Montana

Piazza

Escort Lover

È Trap

Ke Lo Ke

Colpevole

Romolo E Remo

Lacrime

Effe

Skyline

Oh Cazzo

Luce A Roma

Diverso

