Amici 21: anticipazioni

I casting di AMICI DI MARIA DE FILIPPI sono già iniziati, tanti aspiranti cantanti e ballerini sono in giro per l’Italia a tentare di superare tutti i provini e poter entrare nella tanto ambita e famosa scuola. Nelle ultime ore si stanno susseguendo diverse notizie, alcune siamo riuscite a carpirle altre no ed è per questo che siamo qui a condividere quello di cui siamo venuti a conoscenza. Rimanete con noi e scoprite le ultime sulla prossima edizione.

Amici 21: quando va in onda

Con sopresa di tutti i fan del programma, la prossima edizione inizierà a settembre, con quasi tre mesi di anticipo rispetto all’ultima edizione che, come ricorderete, è iniziata a novembre. Il primo speciale del sabato andrà in onda il 18 settembre a partire dalle 14.10 su canale 5. Le repliche saranno disponibili su La5 e qualche contenuto inedito sarà presente sulla piattaforma di Wittytv.

Amici 21: i professori

Come saprete i professori che accompagnano e guidano i ragazzi per tutto il loro percorso nella scuola sono insegnanti di canto e di ballo. Quest’anno i professori sono 6 e ci sono delle grandi novità che hanno lascato, tuttavia, un po’ di sgomento. La cantante Arisa non farà più parte del cast e al suo posto subentrerà la Cuccarini che l’anno scorso sedeva tra i professori di danza. La cantante di “La notte vola” verrà sostituita dal maestro Raimondo Todaro che per anni ha lavorato in Rai nel programma Ballando con le stelle.

