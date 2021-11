Biancaneve, Disney: in arrivo il film

Siete amanti e appassionati di tutti i cartoni della Walt Disney sin da piccoli? Il vostro cartone preferito in particolare è quello su Biancaneve? Allora non fermatevi e continuate a leggerci. Dopo l’amatissimo cartone della Disney “Biancaneve e i 7 nani” sono usciti tanti film che riprendono la storia vera e propria del cartone. Prossimamente sarà disponibile un nuovo film: sarà una live action di Biancaneve e i sette nani, un adattamento dell’omonimo film del 1937. Sarà una produzione Walt Disney Pictures e Marc Platt Productions.

Biancaneve, Disney: cast

Per quanto riguarda il cast del live action Disney su Biancaneve sappiamo che per il ruolo di Biancaneve è stata scelta la bellissima Rachel Zegler, Il regista, Marc Webb, ha dichiarato che a vestire i panni della regina cattiva sarà invece Gal Gadot. Nei prossimi mesi dovremmo scoprire il nome del resto degli attori che si uniranno al cast del live action su Biancaneve e i personaggi che interpreteranno nel film.

Biancaneve, Disney: uscita

Ma a questo punto la domanda che ci stiamo ponendo è: a quando la data di uscita del live action di Biancaneve? Non possiamo ancora sapere quando esce il film e non sappiamo nemmeno se uscirà al cinema o se uscirà su qualche piattaforma streaming. Disney, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. È troppo presto. Sappiamo solo che le scene verranno registarte ad inizio del nuovo anno, nel 2022. Visti i tempi, per vedere il nuovo film, non ci resta che aspettare qualche anno. Nel frattempo però, possiamo andare a rivederci il cartone e i vecchi film che raccontano la storia del film presenti sulla piattaforma streaming di Disney Plus.

