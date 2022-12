Capodanno in musica 2023 su Canale 5 a Genova: conduttore

Per il quarto anno consecutivo Federica Panicucci si conferma al timone di Capodanno in musica, la serata in diretta su Canale 5 che accompagna i fan della rete Ammiraglia di Mediaset a festeggiare il passaggio al nuovo anno. Lo scorso anno è andato in scena a piazza della Libertà a Bari con Al Bano, il duo comico Pio e Amedeo, Annalisa, Fabrizio Moro, Nek, Francesco Renga (questi ultimi due invece quest’anno saranno protagonisti del Capodanno di Rai 1). Quest’anno invece l’evento cambia location: ma chi troviamo nel cast e dove si svolgerà questa volta?

Capodanno in musica 2023 su Canale 5 a Genova: orari

Il concerto – evento andrà in scena da piazza de Ferrari e in diretta su Canale 5 in prima serata dopo il consueto messaggio del Presidente della Repubblica che sarà trasmesso a reti unificate alle ore 20:25. L’intero show andrà in onda in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba. Nel dettaglio dalle rispettive postazioni radio troveremo Daniele Battaglia di Radio 105, Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan.

Capodanno in musica 2023 su Canale 5 a Genova: cantanti

“La serata prenderà il via non appena terminato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sul palco allestito in Piazza De Ferrari si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani“, si legge sul sito ufficiale di Mediaset Infinity. Ecco allora chi ci sarà nel cast di quest’anno: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Nel corso della serata saranno aperti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio. Ma non è finita qui. Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi arrivano gli allievi Angelina, Cricca e Rita che proporranno una esibizione combinata di canto e di ballo.