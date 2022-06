Catalogo Netflix Giugno 2022: film e serie tv

Netflix Giugno 2022, film e serie tv: il catalogo

Il caldo inizia a farsi sentire, tuttavia non mancano le novità su Netflix per tutti quelli che vogliono rinchiudersi dentro casa con l’aria condizionata ed un buon film o una serie tv. A fine maggio sulla piattaforma di streaming c’è stato un vero e proprio boom grazie all’attesa quarta stagione di Stranger Things: basti pensare che il 26 maggio ben 7mila persone si sono riunite a Piazza Duomo a Milano per la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1. Ricordiamo invece che il secondo volume sarà disponibile con gli ultimi due episodi a partire da venerdì 1° luglio. Cosa dobbiamo aspettarci invece dal mese di giugno?

Catalogo Netflix Giugno 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a giugno? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Interceptor (3 giugno)

Hustle (8 giugno)

Halftime (14 giugno)

La ira de dios (15 giugno)

La sfida del Kabuki (16 giugno)

Spiderhead (17 giugno)

Ben Crump: lotta per i diritti civili (19 giugno​)

Catalogo Netflix Giugno 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Borgen: Potere e Gloria (2 giugno)

Surviving Summer (3 giugno)

Ambizione (3 giugno)

L’enigma di Eirik Jensen (3 giugno)

Floor is lava (3 giugno)

First kill (10 giugno)

Peaky Blinders (10 giugno)

God’s favorite idiot (15 giugno)

Love & Anarchy (16 giugno)

Spriggan (18 giugno)

Umbrella Academy 3 (22 giugno)

Man vs Bee (24 giugno)

La Casa di Carta: Corea (24 giugno)

Tra le serie tv più attese di questo mese troviamo La Casa di Carta: Corea, remake dell’omonima serie tv spagnola che ha spopolato negli ultimi anni. “Un gruppo di ladri si barrica con alcuni ostaggi all’interno della zecca della Corea unificata. La polizia dovrà fermarli e sconfiggere la mente criminale responsabile“, si legge nella sinossi ufficiale.

Da segnalare anche la terza stagione di Umbrella Academy: “Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l’Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l’apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy“.