Netflix Maggio 2021: il catalogo

Siete pronti ad iniziare questo nuovo mese all’insegna delle prossime uscite di Netflix? Volete guardare con noi il catalogo di maggio, con tutti i film e serie tv in uscita? Non perdete tempo e non perdetevi tutti i titoli che vi stiamo per elencare! Maggio sarà un mese caldo ma sarete ancora impegnati con lo studio, quindi tra una materia e l’altra e tra un esame e l’altro, potrete concedervi il vostro film o la vostra serie preferita.

Catalogo Netflix Maggio 2021: le serie tv

Ecco il catalogo delle serie tv disponibili per voi nel mese di maggio:

14 maggio

Love, Death & Robots – Stagione 2

19 maggio

Che fine ha fatto Sara – Stagione 2

20 maggio

Special – Stagione 2

21 maggio

Army of Dead – Stagione 2

23 maggio

Master of None – Stagione 3

27 maggio

Ragnarock – Stagione 2

28 maggio

Lucifer – Stagione 5 Parte 2

Il metodo Kominsky – Stagione 2

Catalogo Netflix Maggio 2021: film in uscita

E per finire, ecco i film che non potete assolutamente perdervi:

1 maggio

Happy Feet

4 maggio

Pacific Rim: la rivolta

7 maggio

Jupiter’s Legacy

Monster

14 maggio

La donna dalla finestra

Oxygen

15 maggio

Crazy & Rich

Mirai

16 maggio

Highlander

26 maggio

Cucina e cambiamento

Il divin codino

27 maggio

Eden

