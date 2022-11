Celebrity Hunted 3 in streaming: come vederlo

Celebrity Hunted 3 in streaming: dove

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo torna su Amazon Prime Video a partire dal 17 novembre con tre episodi. I tre episodi finali, invece, verranno caricati sulla famosa piattaforma di streaming il prossimo 24 novembre. Chi non ha un abbonamento a Prime può rimediare anche con la prova gratuita di 30 giorni. Ricordiamo che nel reality thriller Original italiano c’è un gruppo di personaggi famosi che si danno alla fuga in lungo e in largo per lo Stivale, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dare loro la caccia ci sono alcuni tra i più noti ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, chiamati hunters.

Celebrity Hunted 3 in streaming: cast

Protagonisti della terza stagione prodotta da Endemol Shine Italy saranno nove personaggi amati del panorama italiano:

l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino,

gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore,

la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa,

i volti noti del gruppo comico The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo,

il rapper Rkomi e il cantante Irama.

Celebrity Hunted 3 in streaming: come funziona

I fuggitivi sopra citati hanno a disposizione un kit di sopravvivenza e una carta di debito caricata con pochi soldi per raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. I cacciatori possono usare le telecamere di sorveglianza, le registrazioni telefoniche e il riconoscimento della targa per trovare il bersaglio prescelto. Inoltre in caso di complicazioni possono ricorrere ai social media per convincere le persone comuni a svelare qualsiasi informazione sui protagonisti, ovviamente dietro ricompensa. Ecco il cast della prima edizione della versione italiana:

Francesco Totti: calciatore della Roma e della nazionale italiana; Fedez: rapper ed ex giudice di X-Factor, che partecipa insieme allo youtuber Luis Sal; Cristiano Caccamo: attore di fiction; Diana del Bufalo: cantante, attrice e conduttrice che partecipa insieme a Caccamo; Costantino della Gherardesca: conduttore del programma di successo Pechino Express; Francesca Barra e Claudio Santamaria: lei giornalista, lui attore, nella vita sono una coppia.

Ecco il cast della seconda edizione della versione italiana:

Stefano Accorsi , 50 anni, attore

, 50 anni, attore Vanessa Incontrada , 42 anni, attrice e conduttrice televisiva

, 42 anni, attrice e conduttrice televisiva Myss Keta , rapper

, rapper Elodie , 31 anni, cantante

, 31 anni, cantante Achille Lauro, 33 anni, cantante

33 anni, cantante Boss Doms , 33 anni, cantante

, 33 anni, cantante Diletta Leotta, 29 anni, conduttrice televisiva

