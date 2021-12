Capodanno 2022: le tendenza più in voga per lei

Sono pochi i giorni che ci separano dal Capodanno e come sempre ci si ritrova a dover scegliere l’outfit più adatto da sfoggiare. I look su cui puntare dovranno, ovviamente, adattarsi al tipo di serata a cui si parteciperà, che sia un cenone a casa di amici, un party in discoteca o un concerto in piazza. Di certo, qualsiasi sia la vostra destinazione, l’importante è osare con un abbigliamento originale ed eccentrico, magari pieno di glitter e pailettes. Date uno sguardo agli outfit più in voga dei marchi prediletti dalle ragazze!

Come vestirsi a Capodanno 2022 per lei: le proposte di Zara

Zara è uno dei marchi più amati in tutto il mondo e, in occasione del Capodanno, propone molti vestiti scintillanti. È possibile optare per mini vestiti ricoperti da pailettes luminose con colori dall’effetto sfumato.

Per chi, invece, vuole essere più comoda e godersi in libertà la serata, c’è in alternativa una tuta dallo scollo a V e i pantaloni lunghi e larghi: l’effetto sarà ugualmente strepitoso grazie al tessuto di pailettes nere.

Come vestirsi a Capodanno 2022 per lei: le proposte di H&M

Se per voi le pailettes sono troppo eccentriche, H&M vi offre il giusto compromesso con abiti lamè, ovvero in tessuto metallizzato, declinati in oro o in argento.

Le più romantiche potranno, invece, scegliere un outfit in pizzo sia nella variante nera che in quella rossa come buon auspicio.

Come vestirsi a Capodanno 2022 per lei: le proposte di Mango

Mango per Capodanno propone un look più sensuale e romantico con abiti con il taglio della sottoveste, con inserti in pizzo e scollo a V sulla schiena.

Per chi, invece, ama lo stile anni Ottanta potrà puntare su un abito rosa in satin che di certo non passerà inosservato.