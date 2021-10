“È stata la mano di Dio”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, è stato candidato agli Oscar. Il film italiano aspira a concorrere come miglior film in lingua straniera. Scelto da una commissione dell’ANICA, si dovrà attendere ancora fino all’8 febbraio 2022, tuttavia, per scoprire se rientrerà tra le nomination ufficiali.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà il 27 marzo a Los Angeles e che, inutile dirlo, probabilmente il regista mira al bis. Sorrentino ha infatti già vinto la statuetta nel 2014 con La grande bellezza.

E’ stata la mano di Dio, trama

Il film, che uscirà al cinema il 24 novembre e dal 15 dicembre sarà visibile anche in streaming su Netflix – è ambientato nella Napoli degli anni Ottanta e racconta le vicende di un adolescente di nome Fabietto Schisa, la cui vita viene segnata da due eventi che gli cambieranno la vita. Il primo è l’arrivo di Maradona al Napoli (da qui il chiaro riferimento del titolo). Il secondo, invece, è un grave incidente che interromperà la felicità familiare. Il cast vede artisti del calibro di Toni Servillo (presente in numerose pellicole del regista), Filippo Scotti e Luisa Ranieri.

“E’ stata la mano di Dio” è il mio film più importante e doloroso e sono felice che tutto questo dolore oggi sia approdato alla gioia”

ha dichiarato Sorrentino alla lieta notizia.

“Quello di oggi è solo il primo passo e il bello di questa gara è che l’unica competizione al mondo in cui arrivare già tra i primi cinque è una vittoria…”Sono felice che il film sia stato selezionato. Ringrazio di cuore la commissione dell’Anica, che ha scelto il mio tra tanti bei film. Ringrazio The Apartment, Fremantle eNetflix per avermi sostenuto. W il cinema italiano”.

Ha anche detto.

Bene, adesso non ci resta che attendere febbraio e, se tutto va bene, arrivare alla Notte degli Oscar 2022 con i pop corn in mano e tante aspettative nel cuore.

