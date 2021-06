Europei 2021: il logo dell’Uefa cambia colore

Gli europei di calcio sono iniziati l’11 giugno, termineranno l’11 luglio e si giocheranno in 11 stati diversi. Si tratta di misure speciali prese per tenere sotto controllo la situazione dei contagi da Covid-19. Come tutti ricorderanno gli europei si sarebbero dovuti giocare la scorsa estate ma sono stati annullati a causa del Covid; infatti è più corretto dire europei 2020. Nelle ultime ore, però, sono successe diverse cose che hanno portato l’Uefa a colorare il logo dei colori dell’arcobaleno. Scopriamo meglio cosa è successo.

Europei 2021: la decisione dell’Uefa sul logo

Il sindaco di Monaco di Baviera, nel giorno in cui si doveva giocare Germania – Ungheria, ha deciso di illuminare lo stadio con i colori dell’arcobaleno, come sostegno nei confronti della comunità Lgbt e per replicare al presidente ungherese Orban, che limità la libertà di informazione dei minorenni sui temi omosessuali. Inizialmente questo gesto non è stato ben accettato dall’Uefa che ha poi deciso di cabiare il colore del logo. Ecco il comunicato.

Europei 2021 e il logo arcobaleno: il comunicato dell’Uefa

Qualche ora fa è arrivato il comunicato dell’Uefa sulla questione: “La UEFA oggi è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno. L’arcobaleno è un simbolo che promuove tutto ciò in cui crediamo – una società più giusta ed egualitaria, tollerante verso tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, credo o genere. Alcune persone hanno interpretato come una scelta ‘politica’ la decisione della UEFA di rifiutare la richiesta della città di Monaco di Baviera di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell’arcobaleno per una partita di EURO 2020. Al contrario, è stata la richiesta a essere politica poiché legata alla presenza della nazionale ungherese nello stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per la UEFA, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società migliore e inclusiva“.

