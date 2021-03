Golden Globe 2021: le serie tv premiate

Anche quest’anno abbiamo assistito alle celebrazioni del Golden Globe, seppur in modalità telematica. Alcuni candidati ai premi si sono collegati direttamente dalle loro case e in pochi hanno sfilato sul red carpet e hanno sollevato al cielo il loro premio. Una parte della premiazione è stata dedicata alle serie tv evento, tra i candidati The Crown, La Regina degli Scacchi e Schitt’s Creek.

Leggi anche: Golden Globe 2021, Laura Pausini vince per la migliore canzone originale

Golden Globe 2021: trionfo per la serie tv The Crown

Trionfo per The Crown, la quarta stagione della serie sulla famiglia reale ha vinto come miglior serie drammatica e per i suoi attori. Premiata Emma Corrin per il suo ritratto della principessa Diana a cui dedica il riconoscimento; “A Diana che mi ha insegnato l’empatia oltre ogni limite”. E poco dopo anche Josh O’Connor, il principe Carlo di The Crown è stato premiato come miglior attore in una serie drammatica e dopo i ringraziamenti di rito ha voluto ricordare “io sono molto fortunato ad essere in grado di lavorare ma tante persone non lavorano e sentono un senso di isolamento, il lavoro è una priorità per tutti”. Premiata anche Gillian Anderson per il suo ruolo di Margaret Thatcher.

Golden Globe 2021: bene le serie tv La regina degli scacchi e Schitt’s Creek

Sul fronte della commedia doppio riconoscimento per Schitt’s Creek, miglior serie e anche migliore attrice Catherine O’Hara. Come miglior attore di una serie drammatica invece ha vinto Mark Ruffalo. Ottimo risultato anche per la serie La regina degli scacchi che ha fatto impennare le vendite di scacchiere e di ragazzi che vogliono imparare a giocare e che ha fatto conoscere al grande pubblico l’attrice Anya Taylor Joy che ha vinto come miglior attrice.

Non perderti: The Crown 4: trama, cast e data di uscita su Netflix