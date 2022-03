Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5: quando tornano?

Dopo numerose pause i fan di Grey’s Anatomy e di Station 19 possono finire di soffrire: da mercoledì 23 marzo infatti le due serie tv tornano su Disney + con i nuovi episodi, rispettivamente della diciottesima e della quinta stagione. Il medical drama è stato trasmesso da ottobre a gennaio, mentre il suo spin off è andato in onda da gennaio a febbraio. Ora invece le due serie tornano su strade parallele e infatti il 23 marzo ci sarà proprio un crossover. Ma dove eravamo rimasti?

Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5: dove eravamo rimasti

Nelle ultime puntate delle due serie tv abbiamo lasciato Owen in fin di vita e i pompieri chiamati ad aiutarlo. Ecco la trama del decimo episodio di Grey’s Anatomy 18:

Schmitt deve affrontare la conferenza M.M. (quella che abbiamo visto dopo la morte di Danny Duquette). Nel frattempo, Meredith convince Nick a sottoporsi a un intervento chirurgico a Seattle e Jo affronta i suoi sentimenti.

Ecco la programmazione futura su Disney+:

23/03/22 18×09

30/03 18×10

6/04 18×11

13/04 18×12

20/04 18×13

27/04 18×14

4/05 18×15

Ecco la trama del nono episodio di Station 19:

In Station 19 5×09 che si intitolerà “Started From The Bottom” Un nuovo capo arriva alla stazione 19. Nel frattempo, l’equipaggio risponde a una giovane ragazza in cerca di aiuto e una chiamata su un SUV fatto volare su una scogliera

Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5: i personaggi

Nel cast di Grey’s Anatomy 18 troviamo Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu). Nel cast di Station 19 5 troviamo invece Jaina Lee Ortiz (Rosewood), Jason George nei panni di Ben Warren, Gray Damon (Friday Night Lights) nelle vesti del tenente Jack Gibson, Miguel Sandoval (Bad Judge) nel ruolo del capitano Pruitt, Okieriete Onaodowan (Hamilton) nei panni di Dean; Danielle Savre (Too Close to Home) è Maya, un’ex atleta olimpica guidata, Jay Hayden (The Catch) è Travis, un vigile del fuoco apertamente gay, Barrett Doss (Iron Fist) è Victoria, infine Alberto Frezza ( Dead of Summer ) nel ruolo di Ryan.

