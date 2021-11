Grey’s Anatomy 18: la stagione

Grey’s Anatomy è tornato in Italia con gli episodi della diciottesima stagione su Disney+, mentre in America è iniziato già da più di un mese. Negli Stati Uniti è stato trasmesso il settimo episodio, mentre in Italia è stato pubblicato il quarto . Ma dove siamo rimasti? Meredith ha ricevuto un’offerta di lavoro molto importante e non sa se lasciare Seattle. Grazie all’aiuto di Amelia sceglie di fare entrambe le cose e quindi dividersi la settimana tra la sua amata città e il Minnesota. Nel frattempo al Grey-Sloan Memorial è tornata Addison Montgomery, seppure per poco tempo. Ecco cosa succede nel quarto episodio della diciottesima stagione!

Grey’s Anatomy 18: trama episodio 4 [SPOILER]

Nel quarto episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia è stato pubblicato il 17 novembre su Disney+, vediamo Meredith aiutare Webber e la Bailey con gli specializzandi, mentre Meredith lavora a fianco a fianco della sua amica storica, nonché ex cognata Amelia per la paziente del trapianto di utero. Questo incontro è anche l’occasione per parlare del perché la Shepherd ha rifiutato la proposta di matrimonio di Link. Nel frattempo il figlio di Megan Hunt ha qualche problema, ma i dottori decidono di non dire niente a Owen per non farlo preoccupare.

Grey’s Anatomy 18: il cast

Nel cast troviamo come sempre gli storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber) insieme a Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).