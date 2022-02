Netflix aumenta il costo degli abbonamenti?

Aumentano ancora una volta i prezzi di Netflix negli Stati Uniti e in Canada: per questo motivo c’è chi ha paura che la stessa cosa possa accadere anche in Europa e in Italia. Il servizio di streaming ha scelto di nuovo di adottare dei rincari con l’abbonamento Base che cresce così di un dollaro e arriva a 9,99 dollari al mese, lo Standard (2 dispositivi in contemporanea e Full HD) di 1,50 dollari fino a 15,49 dollari al mese e il Premium (4 dispositivi connessi e 4K) di due dollari arrivando a 19,99 dollari mensili. Ricordiamo che due anni fa è successo proprio questo: al debutto la piattaforma di streaming nel nostro Paese prevedeva i tre piani che conosciamo adesso: il Base costava 7,99 euro, lo Standard 10,99 euro e il Premium 11,99 euro. Attualmente i prezzi sono rispettivamente di: 7,99 euro, 12,99 euro e 17,99 euro.

Netflix aumenta il costo degli abbonamenti: le dichiarazioni

“Stiamo aggiornando i nostri prezzi in modo da poter continuare a offrire un’ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come sempre, offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere un prezzo che si adatti al loro budget”, si legge online. Come sempre questa novità colpirà subito solo i nuovi iscritti, per poi passare piano piano a chi già aveva un account.

Netflix: le novità di febbraio

Un altro mese è arrivato e, così, anche molte novità dalla piattaforma che ci fa compagnia nelle serate fredde di febbraio sul divano. Tra le serie tv di questo mese vi segnaliamo nella nostra top 5:

Riverdale, quinta stagione (1 febbraio)

Inventing Anna (11 febbraio)

Fedeltà (14 febbraio)

Il giovane Wallander, seconda stagione (17 febbraio)

Space Force, seconda stagione (18 febbraio)

Ecco invece i film da non perdere assolutamente, la nostra top 5: