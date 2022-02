Disincanto 4 in streaming su Netflix: svelata la data d'uscita

Sono disponibili su Netflix i nuovi episodi della serie fantasy tanto amata da grandi e piccini: stiamo parlando di Disincanto di Matt Groening. Le puntate inedite sono state caricate sulla famosa piattaforma di streaming lo scorso 9 febbraio: ricordiamo che si tratta in realtà della seconda parte della seconda stagione, visto che a sua volta la seconda stagione era la seconda parte della prima e la terza stagione era la prima parte della seconda.

Ecco la trama ufficiale di Disincanto:

Le misteriose origini di Dreamland e le implicazioni per il suo futuro si fanno via via più chiare, mentre il trio e re Zøg intraprendono viaggi alla scoperta di sé che si riveleranno cruciali per il destino del regno. Separati alla fine della terza parte, i nostri eroi cercando di ricongiungersi in questa serie di dieci episodi che li porterà nei luoghi più impensabili, dalle profondità dell’Inferno alle nuvole del Paradiso, passando per la Terra degli Orchi, Steamland, mari, monasteri e manicomi, fino alla Foresta Incantata e Dreamscape. Un percorso che svelerà ai fan nuovi segreti dei personaggi e della loro storia.