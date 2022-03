Oscar 2022 in streaming: come vedere la diretta

Oscar 2022: come vedere la diretta in Streaming

La premiazione degli Oscar 2022 andrà in scena il 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles con una cerimonia presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Per accedere al teatro è richiesto il vaccino a nominati e ospiti, ma non agli artisti che si performeranno e nemmeno ai conduttori: come riporta il magazine statunitense Variety il vaccino è richiesto “per la maggior parte, ma non per tutti, presso il Dolby Theatre”. “L’accordo offre alle società di produzione la possibilità di imporre le vaccinazioni Covid -19 per la Zona A – il cast della produzione e la troupe che lavorano a stretto contatto con gli attori – ma non è un requisito”, fa sapere la rivista.

Oscar 2022: dove vedere la premiazione in Streaming

La Notte degli Oscar 2022 verrà trasmessa in Italia diretta la notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo, a partire dalle 00:15 fino all’alba su Sky Cinema Oscar e in streaming su NOW. Ad accompagnare il pubblico da casa ci sarà come sempre Francesco Castelnuovo che passata la mezzanotte, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti del red carpet e della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini e altri ospiti. Tra questi il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, presente in studio, mentre ci saranno in collegamento il duo comico Lillo&Greg, l’attrice e regista Claudia Gerini e due attori in rappresentanza del cast della pellicola italiana nominata come miglior film internazionale “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino: Enzo Decaro e Massimiliano Gallo.

Leggi anche:

Oscar 2022: dove vedere la premiazione in replica

Sarà possibile vedere in replica la serata integrale de La Notte degli Oscar 2022 lunedì 28 marzo 2022 su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2022” sarà dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW e in chiaro su TV8 sempre nella stessa serata alle 23:45. Ricordiamo che anche quest’anno il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà meno persone di quante ne potrebbe accogliere davvero, infatti ci saranno 2.500 persone invece di 3.300. Tra l’altro gli ospiti e i candidati seduti nelle sezioni dell’orchestra e del parterre non avranno l’obbligo di indossare alcun tipo di mascherina.