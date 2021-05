Tra le serie tv in arrivo a maggio c’è Panic, che potrà essere vista su Amazon Prime. Ma di cosa tratta, qual è il cast e quale la data di uscita della produzione di Lauren Oliver, che ha scritto e creato l’omonimo romanzo best seller ed il relativo adattamento per Amazon Prime Video? Un cast di giovani attori promettenti ed una trama ad alto impatto è quello che ci aspetta, ma scopriamone di più.

Qual è la trama di Panic

Ambientata in una piccola città del Texas, come anticipato dalla Oliver la serie tratta il tema del “vincere le proprie paure” e del “profondo terrore che tutti i ragazzi hanno, in modi diversi, riguardo a quanto valgono le loro vite”. Nello specifico, nella cittadina c’è un’usanza: ogni anno, i neodiplomati si sottopongono ad una sfida. Questa prevede il lancio da una scogliera: chi ci riesce, ha la possibilità di vincere una cospicua somma di denaro. Il resto? Non vi anticipiamo nulla, niente spoiler, qui!

Il trailer di Panic (ed il suo mistero)

Tra le immagini del primo trailer ufficiale rilasciato, c’è un graffito sul marciapiede con la scritta PanicOnPrime.com tracciata con della vernice rossa. I fan più impazienti hanno provato a digitarne l’Url venendo catapultati su una pagina contenente un video nascosto dal titolo “Heather Jumps”.

Il cast di Panic

Il cast è composto da una serie di giovani attori emergenti: Olivia Welch, che interpreterà Heather Nill; Mike Faist, che sarà Dodge Mason; ci saranno poi Jessica Sula nel ruolo di Natalie Williams, Camron Jones, ovvero Bishop Mason, Ray Nicholson nel ruolo di Ray Hall ed Enrique Murciano. Quest’ultimo vestirà i panni dello sceriffo Cortez.

Panic serie Tv, uscita su Amazon Prime

Fan in ascolto, buone notizie: all’uscita di Panic su Amazon Prime Video manca veramente pochissimo. I 10 episodi che compongono la serie verranno rilasciati sulla piattaforma tutti nella stessa data, ovvero il 28 maggio. Preparate pop corn e patatine e… buona visione.

