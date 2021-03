The Falcon and the Winter Soldier in Italia

Sono stati resi pubblici i nuovi character poster della serie Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, con Anthony Mackie che interpreta Sam Wilson, ossia The Falcon, Sebastian Stan che ricopre il ruolo di Bucky Barnes, ovvero The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), Daniel Brühl nei panni di Zemo e Emily VanCamp in quelli di Sharon Carter. In questa serie ritroviamo per l’appunto Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno) che si sono riuniti nei momenti del finale dell’indimenticabile Avengers: Endgame: i due si sono uniti in un’avventura mondiale che mette alla prova le loro abilità e anche la loro pazienza. La serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è il capo sceneggiatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova serie!

Quando esce in Italia The Falcon and the Winter Soldier

La nuova serie in 6 episodi debutterà in esclusiva su Disney+ a partire dal 19 marzo 2021. “Come ha fatto Sam a diventare Falcon? Quando è stata guarita la mente di Bucky? Cosa ha spinto Sharon a nascondersi?”, queste sono alcune delle domande fatte dagli appassionati dei film e delle serie targate Marvel. Con Marvel Studios Legends, in esclusiva su Disney+, è possibile rivedere i viaggi dei personaggi preferiti di The Falcon and The Winter Soldier, prima del lancio della serie. Gli episodi “Falcon” e “Il Soldato d’Inverno” sono disponibili dallo scorso venerdì 5 marzo, mentre gli episodi “Zemo” e “Sharon Carter” sono stati resi pubblici venerdì 12 marzo sulla piattaforma streaming.

The Falcon and the Winter Soldier dopo il successo di Wanda Vision

The Falcon and the Winter Soldier arriva dopo il grande successo di WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, che vede come protagonisti Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quelli di Visione. Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato ai fan della serie in Captain Marvel, seppure in versione baby. Kat Dennings è tornata nel suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park è di nuovo Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp.

