Temptation Island dopo il Coronavirus

Torna Temptation Island nonostante i problemi causati dalla diffusione del virus Covid-19. L’appuntamento è tutti i mercoledì in prima serata su Canale 5 a partire dal 30 giugno con la conduzione di Filippo Bisciglia. Inoltre potete seguire la puntata in streaming su Mediaset on demand o su Wittytv. Infine, molto probabilmente, durante la settimana o quella dopo, ci sarà la replica sul canale del digitale terrestre La 5.

Temptation Island: il format nativo

Nel format originale troviamo coppie di fidanzati che hanno scelto di mettersi in gioco per mettere in discussione i loro sentimenti e proprio per questo motivo rimarranno separati per 21 giorni (alcune anche meno), in un resort in Sardegna e faranno i conti con dei tentatori, ovvero ragazzi e ragazze single che cercheranno in tutti i modi di compromettere la buona condotta dei fidanzati nel villaggio. I fidanzati si troveranno poi al falò in cui i partner dei rispettivi villaggi, si riuniranno per vedere, tramite un video, come stanno vivendo l’esperienza i propri compagni e le proprie compagne. Proprio questo è il momento più sentito e anche quello più temuto in cui padrone di casa, protagonisti e telespettatori non sanno cosa aspettarsi, non sanno cosa vedranno e come potranno reagire.

Temptation Island 2021: news

Ecco le coppie che troveremo nell’edizione 2021 di Temptation Island:

Manuela e Stefano

Valentina e Tommaso

Claudia e Ste

Jessica e Alessandro

Natascia e Alessio

Floriana e Federico

“Per quanto riguarda i casting devo dire che non è stato semplice. Molte coppie durante il lockdown si sono chiuse dentro casa e questo, ovviamente, ha fatto emergere delle problematiche che magari già esistevano, ma la routine di tutti i giorni aveva permesso di non affrontarle. Sono uscite fuori già dalle prime chiacchiere durante i casting”, ha dichiarato qualche giorno fa l’autrice Raffaella Mennoia a Fanpage.