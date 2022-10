Scuola non paga le bollette e le lezioni sono sospese: il fatto

Una scuola è rimasta letteralmente al buio, visto che nessuno ha pagato le bollette. Per questo motivo gli studenti non possono svolgere le lezioni ed andare a scuola da ben 10 giorni. Questo è accaduto alla scuola primaria di via Ettore Maiorana, rientrante nell’istituto comprensivo Militi a Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia ci sarebbe stato un rimpallo di responsabilità tra la cooperativa che per più di un trentennio ha gestito l’immobile e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Scuola non paga le bollette e le lezioni sono sospese: cos’è accaduto

Sarebbe così avvenuto un inspiegabile difetto di comunicazione tra i due, che ha portato al mancato pagamento delle bollette di utenza elettrica, ancora oggi mandate per conoscenza al vecchio intestatario, la Cooperativa “Amici della Musica, dell’Arte e della Cultura. Attualmente la parte agibile dell’istituto è stata affidata in comodato d’uso dal Comune di Barcellona ad alcune classi di scuola elementare dell’Istituto comprensivo Militi, tuttavia al momento è tutto fermo, almeno fino al pagamento della bolletta.

Scuola non paga le bollette e le lezioni sono sospese: come risparmiare

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come alcune scuole abbiano introdotto la settimana scolastica di 4 giorni, proprio per risparmiare sulle utenze. Tenere le strutture chiuse fa risparmiare sia i gestori delle stesse che famiglie e professori in fatto di trasporti. A dare qualche dettaglio in più in merito ci ha pensato uno studio condotto dalla Rand Corporation effettuato sulla base dei dati delle scuole di Idaho, New Mexico, Oklahoma, Colorado, Missouri e Sud Dakota del 2021. Il risparmio che arriva dall’adozione della settimana corta non andrebbe oltre il 3% dei budget a disposizione delle istituzioni. Il gioco vale la candela? Anche perché allo stato attuale non ci sarebbero prove evidenti che, diminuire la settimana scolastica, porti dei vantaggi nell’apprendimento. Anche perché in questo modo le scuole dovrebbero aumentare le ore al giorno per compensare il tempo perso.

