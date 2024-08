NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, ha sede a Milano e a Roma, e si tratta della più grande Accademia di Belle Arti in Italia. Inoltre dal 1981 è legalmente riconosciuta dal sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario che fa capo al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Ma quali sono i corsi a disposizione? La NABA ha nella sua offerta formativa lauree triennali, lauree magistrali, master, special programs nel campo della moda, del design, delle arti visive, dei media e delle nuove tecnologie, della grafica e della comunicazione.

In questa nostra guida vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, quindi l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi NABA. Siete pronti alla lettura?

Tutti i Diplomi Accademici Naba: Facoltà, Tipologie e Costi

NABA ha corsi che sono così articolati in questo modo: corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, master NABA. Inoltre NABA ha anche corsi brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà NABA sono le seguenti: Visual arts, Communication e Graphic Design, Design, Set Design, Fashion Design, Media Design and New Technologies.

I corsi della facoltà di Visual arts intendono formare laureati che possano operare con l’arte contemporanea, mentre l’area di Communication e Graphic Design mette a disposizione corsi triennali, biennali specialistici e master che permettono agli iscritti di specializzarsi in comunicazione e marketing. Il dipartimento di Set Design vuole invece formare validi professionisti nell’ambito della progettazione di scenografie e costumi per spettacoli ed eventi artistici, mentre la facoltà di Fashion Design intende sviluppare una metodologia che dia modo di usare la moda come linguaggio espressivo con un approccio contemporaneo e innovativo. E ancora la facoltà di Media Design and New Technologies vuole ​​fare incontrare gli studenti e i professionisti in settori come la regia, la sceneggiatura, la direzione della fotografia, il game design, l’UX design. Infine il dipartimento di Design ha lo scopo di far acquisire agli allievi un metodo per affrontare il complesso mondo contemporaneo e immaginare e progettare il futuro.

Per ottenere una laurea NABA, i futuri iscritti devono sapere che i costi di questa scuola vanno da un minimo di 7.860 euro a un massimo di 19.500 euro per quanto riguarda i corsi di laurea triennale. I prezzi dell’istituto variano infatti sulla base del reddito dello studente, perciò è necessario presentare l’ISEE universitario per entrare a far parte di una delle sei fasce di contribuzione. In merito alla laurea magistrale il costo minimo è di 9.600 euro, il massimo 19.500 euro per i cittadini europei ed EFTA. Un master alla NABA invece ha un costo di 16.900 euro per i cittadini europei e EFTA e a 20.000 euro per i cittadini non europei.

Diplomi Accademici di primo livello Naba

Quali sono i corsi per la laurea triennale NABA? Innanzitutto ricordiamo che NABA Roma potrebbe avere corsi che NABA Milano non ha e viceversa. In generale i corsi NABA attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Triennale sono Design, Creative Technologies, Cinema e Animazione, Fashion Design, Graphic Design e Art Direction, Pittura e Arti Visive, Scenografia. L’accademia offre ai propri studenti la possibilità di passare un semestre di studio all’estero come parte integrante del triennio di studio. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Naba

Quali sono i corsi per la laurea magistrale NABA? Anche in questo caso specifichiamo che NABA Milano potrebbe avere corsi che NABA Roma non ha e viceversa. In generale i corsi NABA attualmente a disposizione per l’ottenimento della Laurea Magistrale sono Fashion e Textile Design, Design, Arti Visive e Studi Curatoriali, Creative Media Production, Design della Comunicazione. I corsi prevedono un programma di studio in aula e alti livelli di specializzazione, ai quali si affiancano workshop pratici. Inoltre sono previste due edizioni annuali del Biennio, con partenza a ottobre e a febbraio: quest’ultimo caso è un modo per permettere a tutti gli studenti di non perdere l’anno accademico e di terminare gli studi in un anno e mezzo invece che in due. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli Naba

Oltre al classico diploma NABA, è possibile seguire anche dei corsi brevi NABA, ossia corsi della durata di 35 ore, con frequenza una volta a settimana, che si rivolgono a un pubblico di studenti (diplomati, laureandi e laureati), professionisti o semplici curiosi che vogliono specializzarsi in Arti Visive, Design, Fashion, Comunicazione, Tecnologie Digitali e Scenografia. Le iscrizioni terminano due settimane prima dell’inizio dei corsi.

A disposizione anche dei corsi estivi NABA che propongono un’ampia e aggiornata sintesi del know-how della scuola, dando agli iscritti una visione delle tendenze più significative del mercato, dei processi di creazione industriali, delle più attuali espressioni artistiche e sociali, in ambito Design, Moda, Belle Arti, Arti Digitali e Multimediali, Comunicazione e Cultura Italiana. La durata è di 2 settimane full-immersion, e sono distribuiti lungo tre sessioni estive.