Master Naba: guida completa 2024

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, è la più grande accademia d’arte in Italia. Dal 1981, NABA è legalmente riconosciuta dal sistema di Istruzione Superiore in Arte e Musica (AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale), regolato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Secondo il QS World University Ranking by Subject si tratta della migliore Accademia di Belle Arti italiana e nella Top 100 delle migliori università del mondo per il settore Art & Design. Oltre ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master NABA per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta complessiva dei master per aree di studi, quali sono i principali master proposti dalla scuola nelle diverse sedi con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master NABA, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere presenti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

NABA: master e aree di studi

I Master NABA fanno parte di diversi ambiti innovativi come Arti visive, Design, Communication and Graphic Design, Fashion Design, Media Design e New Technologies. Tra i più importanti master alla NABA troviamo quello in Contemporary Art Markets che ha la durata di un anno e permette all’allievo di acquisire solide competenze sul mercato dell’arte e dei suoi attori. Molto importante anche il master NABA in Comunicazione dell’Innovazione sostenibile che dà modo agli iscritti di conoscere le strategie di comunicazione per progetti sociali con un focus su un futuro sostenibile. C’è poi il master NABA in Fashion Digital Marketing che ha lo scopo di formare specialisti nel digital marketing, in grado di dare vita a contenuti e a strategie per aziende di moda. Ecco tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Come iscriversi ai Master NABA

Per iscriversi ai Master NABA i futuri immatricolati devono essere in possesso di una Laurea Triennale (visto che si tratta tutti di Master di Primo Livello) oppure un Diploma equivalente. I Master NABA sono a numero chiuso, per questo motivo l’accesso a questi percorsi può essere permesso anche a professionisti o a studenti in possesso di specializzazioni non universitarie attinenti al corso. Tuttavia in questo caso particolare se si viene ammessi si potrà frequentare regolarmente (in presenza, online o blended, quindi misto, in base al corso scelto), solo che alla fine non si potrà conseguire il titolo riconosciuto o ottenere i 120 crediti formativi (CFA), ma si riceverà il Diploma Program.

Per i Master erogati in lingua inglese gli studenti devono presentare un certificato di conoscenza della lingua inglese livello intermedio (B1 completo – secondo la tabella QCER). Il certificato dovrà essere consegnato entro un mese prima della partenza del suddetto corso e non dovrà essere stato conseguito da più di due anni. Qui di seguito i certificati linguistici accettati da NABA:

IELTS Academic o General ≥ 5.0

Cambridge English: FCE – First Certificate in English liv. C or ≥ 154

Cambridge English: Preliminary (PET) Pass with merit or ≥ 159

Cambridge English: Business Preliminary / BEC P liv. B1 or ≥ 159

Linguaskill ≥ 160

TOEFL ibt ≥ 45 (tutte le quattro parti)

Trinity – Integrated skills in English (ISE level II – tutte le quattro parti)

PTE Academic 36-42

TEEP ≥ 5.0

TOEIC – in tutte e quattro le parti di cui si compone, con un punteggio minimo di 600 per listening and reading, 140 per speaking, 140 per writing

BIEB Level B2

ESB Entry 3 (Level B1 – All modes)

Costo dei Master NABA

Ma quanto costa un master NABA? Il prezzo dei Master NABA varia da un minimo di 6mila ad un massimo di 20mila euro circa. In realtà la durata di questi corsi non cambia, visto che per tutti è di 12 mesi e gli studenti dovranno ottenere 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Retta master NABA: pagamenti, rate e borse di studio

Gli studenti NABA possono poi partecipare all’assegnazione di borse annuali per il Diritto allo Studio Universitario messe in palio dalla Regione Lombardia. In questo caso è fondamentale avere a disposizione l’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali: la DSU deve avere i seguenti dati, cioè la composizione del nucleo familiare, la casa di abitazione, i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare (dal 1° gennaio 2024 sono esclusi dal calcolo ISEE i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio – ad esempio i buoni postali – fino al valore complessivo di 50mila euro), il patrimonio immobiliare, i redditi, gli eventuali assegni percepiti ed il possesso di veicoli.

Inoltre i Master NABA hanno costi che possono diminuire grazie alle borse di studio Master NABA istituite insieme alle aziende e istituzioni partner, che sono a copertura parziale e vengono rilasciate per merito. Anche in questo caso ogni iscritto deve consultare il relativo bando di borse di studio NABA per partecipare. Per candidarsi, gli studenti devono inviare la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta tramite WeTransfer o e-mail agli indirizzi: [email protected] per i corsi a Milano; [email protected] per i corsi a Roma. Ecco i documenti da inviare:

Domanda di partecipazione compilata e firmata

Domanda di ammissione

Curriculum vitae

Portfolio artistico/professionale

Lettera motivazionale

Certificato degli esami sostenuti con relativi crediti e voti

Certificato di Laurea o Diploma Accademico di Primo Livello (se già conseguito)

Attestati di eventuali corsi o seminari frequentati

Documento di riconoscimento valido

Certificato di conoscenza della lingua inglese – livello B1 (solo per i corsi in lingua inglese)

NABA si riserva il diritto di non assegnare tutte le borse di studio se il livello dei progetti presentati non fosse ritenuto idoneo. Infine, le borse non sono cumulabili con altre agevolazioni economiche offerte dalla stessa accademia, ad eccezione della riduzione per gli studenti già iscritti ai corsi dell’Accademia.

Opinioni Master NABA

Le opinioni sui Master NABA sono in gran parte buone e il punto di forza sembra essere quello del personale docente, altamente qualificato e disponibile per rispondere a tutte le necessità degli studenti. Bisogna distinguere però tra i corsi erogati nella sede di Roma e quelli nella sede di Milano, in quanto professori e ambiente possono influire negativamente oppure positivamente nel giudizio complessivo. Ricordiamo che le sedi della NABA sono due: una si trova a Milano in zona Navigli ed è la prima in ordine di apertura, l’altra si trova a Roma nel quartiere Ostiense.

Conclusione

Come vi abbiamo mostrato la retta NABA è uguale quasi per tutti i master, tuttavia ad abbassare molti i costi ci pensano le borse di studio messe a disposizione dalle aziende partner dell’ateneo. Ricordiamo poi che le attività didattiche e di ricerca condotte dall’accademia hanno lo scopo di contribuire concretamente alla Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, secondo le linee guida del MUR, privilegiando i progetti riconducibili a uno o più dei 17 obiettivi identificati. Infine specifichiamo, come già vi abbiamo accennato nell’introduzione di questo approfondimento, che NABA è la migliore Accademia di Belle Arti italiana e nella top 100 delle migliori università del mondo per il settore Art & Design.

Se volete ulteriori informazioni su costi e sconti dei Master NABA oppure avete qualche dubbio in merito a ciò che vi abbiamo appena spiegato, non esitate a compilare il form in fondo alla pagina e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni di cui avete bisogno!