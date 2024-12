Laurea Online in Gastronomia, Ospitalità e Territori L-GASTR - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di laurea in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-GASTR) dell’Università telematica Mercatorum è progettato per formare professionisti altamente competenti e versatili nel settore enogastronomico. Questo percorso educativo si concentra sull’offerta di una solida base di conoscenze multidisciplinari, abbracciando la cultura del cibo, le tecniche di preparazione e di produzione gastronomica, nonché la promozione e la valorizzazione territoriale delle risorse alimentari.

I laureati di questo corso avranno un approccio integrato verso la sostenibilità e l’innovazione, riuscendo a connettere il cibo con il territorio in una dimensione socioculturale, economica e ambientale. Essi saranno in grado di scoprire e promuovere nuovi prodotti, creando esperienze gastronomiche innovative. Verranno analizzati i legami tra cibo e salute, nonché l’importanza della qualità alimentare.

Il programma didattico offre tre curricula distinti: Gastronomia, Ospitalità e Territori, Enologia e Viticoltura e Turismo, ciascuno dei quali è stato attentamente strutturato per fornire competenze specifiche e pratiche in settori cruciali dell’industria alimentare e del turismo.

La varietà di competenze fornite consente ai laureati di intraprendere una vasta gamma di percorsi professionali, rendendoli figure chiave nel panorama enogastronomico contemporaneo.

Piano di studi

Il Corso di laurea in Gastronomia, Ospitalità e Territori presso l’Università Telematica Mercatorum è strutturato per offrire un’esperienza formativa completa e diversificata. Gli studenti hanno l’opportunità di scegliere tra tre curricula distinti: Gastronomia, Ospitalità e Territori, Enologia e Viticoltura, e Turismo, ognuno dei quali si sviluppa nell’arco di tre anni e richiede l’ottenimento di 180 crediti formativi.

Il curriculum Gastronomia, Ospitalità e Territori propone un primo anno focalizzato su materie fondamentali come statistica, storia economica, scienze e tecnologie alimentari, oltre a geografia e politica del cibo, e lingua inglese.

Nel secondo anno, il focus si sposta su microbiologia degli alimenti, storia della gastronomia, diritto alimentare e marketing per la gastronomia. L’ultimo anno culmina con esami su antropologia del gusto, economia del cibo e dei territori, nutrizione e dietetica, e informatica.

Per chi opta per Enologia e Viticoltura, il piano di studi comprende discipline come geografia delle produzioni vitivinicole, microbiologia del vino, diritto alimentare e vitivinicolo, e economia del vino e dei territori.

Il percorso formativo è arricchito da esperienze pratiche in laboratorio e in cantina, facilitando l’applicazione pratica delle conoscenze teoriche.

Nel curriculum Turismo, gli studenti affrontano corsi su statistica per il turismo, geografia e politiche del turismo, destination management, storia e gastronomia del turismo, programmazione e controllo delle imprese turistiche, e brand management delle destinazioni turistiche.

Questa struttura multidisciplinare supporta la formazione di professionisti capaci di gestire e innovare nel settore del turismo.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al Corso di Laurea in “Gastronomia, Ospitalità e Territori” presso l’Università Telematica Mercatorum, è indispensabile possedere un diploma di scuola media superiore o un titolo di studio equivalente conseguito all’estero e riconosciuto come tale dall’Università.

L’accesso al programma prevede una preparazione iniziale adeguata, che include una buona comprensione della logica e abilità di espressione di base. È inoltre richiesta una conoscenza elementare della chimica e della biologia, materie essenziali per affrontare efficacemente il contenuto del corso.

Infine, è fondamentale una competenza almeno di livello B1 in una seconda lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano, per favorire un ambiente d’apprendimento internazionale e multidisciplinare.

La verifica di questa preparazione avviene tramite un test d’ammissione; gli studenti che non riescono a superarlo riceveranno specifiche attività di recupero durante l’anno accademico per colmare eventuali lacune.

La flessibilità del programma di Mercatorum consente l’iscrizione al corso in qualsiasi periodo dell’anno, rendendolo accessibile a una vasta gamma di studenti.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Gastronomia, Ospitalità e Territori consente ai laureati di diventare esperti nella cultura del cibo e nelle preparazioni enogastronomiche, oltre che nella promozione e valorizzazione territoriale del cibo.

I laureati possono intraprendere carriere tecnico-organizzative in aziende enogastronomiche, agroalimentari, turistiche e di ristorazione, occupandosi della selezione delle materie prime e promuovendo nuovi prodotti e servizi.

Le loro competenze sono cruciali per la comunicazione, promozione e marketing del cibo e dei prodotti alimentari italiani, nonché per il supporto ad enti formativi e di critica gastronomica.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-GASTR, le opportunità nel campo agroalimentare sono promettenti, con un tasso di occupazione dell’89,5%, che lo rende uno dei settori più attrattivi.

A cinque anni dalla laurea, i professionisti del settore possono aspettarsi una retribuzione media netta mensile di 1.673 euro. L’ambito agroalimentare non solo riveste un ruolo essenziale nell’economia italiana, grazie alle sue eccellenze, ma offre anche la possibilità di crescere professionalmente a livello nazionale e internazionale.

Le prospettive di carriera nel campo sono quindi varie e gratificanti, grazie alla continua richiesta di esperti nel settore alimentare e della gastronomia.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta una scelta ideale per chi è orientato verso il mondo delle imprese. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, l’università si impegna nella formazione di professionisti pronti a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Propone un’educazione che combina teoria e pratica, preparando gli studenti ad affrontare le sfide economiche contemporanee con competenza.

Mercatorum eccelle nel fornire opportunità di studio flessibili, ideali per chi desidera bilanciare lavoro e istruzione. Grazie alla sua offerta formativa online, permette di seguire le lezioni secondo le proprie esigenze, supportando lo sviluppo professionale senza compromettere le dinamiche lavorative.

Inoltre, l’ateneo offre occasioni di networking attraverso eventi e collaborazioni con aziende locali, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro. Per chi cerca di aggiornare le proprie competenze, Mercatorum offre programmi al passo con le tendenze del mercato, aiutando gli studenti a specializzarsi o ad avanzare nella carriera desiderata.

Mercatorum è perfetta per chi ha uno spirito imprenditoriale e sogna di avviare una propria attività. L’Università delle Camere di Commercio italiane continua a essere il luogo ideale dove coltivare ambizioni, con corsi orientati al business e all’innovazione, rendendola un contesto formativo di alto livello per futuri imprenditori.