Laurea Online in Giurisprudenza LMG-01 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato con lo scopo di fornire ai suoi studenti una solida base di conoscenze giuridiche, mirate non solo al contesto nazionale, ma anche a quello europeo e internazionale.

Attraverso un approccio formativo completo, il corso intende dotare i laureati della capacità di comprensione critica e di applicazione pratica delle norme e dei principi giuridici.

Infondere nei futuri giuristi la capacità di redigere documenti giuridici di varia natura è uno degli obiettivi principali. L’accento è posto sulla capacità di interpretare casi, analizzare problematiche complesse e formulare valutazioni accurate. Questo approccio metodico e rigoroso è fondamentale per affrontare le sfide del mondo legale professionale con competenza e sicurezza.

Con un ciclo di studi che si estende su cinque anni, il programma è strutturato per garantire una preparazione estesa e approfondita. Le materie affrontate spaziano dal diritto privato al diritto costituzionale, senza trascurare le discipline che esplorano le radici storiche e filosofiche del diritto stesso.

Si tratta di un percorso studiato per sviluppare una mentalità analitica e critica, essenziale per intraprendere carriere nel settore legale e affrontare con successo gli esami di Stato necessari per professioni come avvocato, notaio o magistrato.

Piano di studi

Il corso di laurea in Giurisprudenza presso Unimarconi offre un curriculum strutturato per garantire una formazione completa e versatile nel mondo del diritto.

All’interno di un piano di studi unico, gli studenti hanno la possibilità di personalizzare il proprio percorso accademico attraverso la scelta di esami opzionali, fornendo un’esperienza educativa su misura che risponde alle diverse aspirazioni professionali.

La base delle conoscenze giuridiche viene posta con esami fondamentali come Diritto privato e Diritto costituzionale. Questi corsi offrono una comprensione profonda delle norme che regolano le relazioni interpersonali e le fondamenta del sistema legale italiano.

Gli studenti sono incoraggiati a esplorare le radici filosofiche e storiche del diritto tramite corsi come Filosofia del diritto e Teoria generale del diritto.

Il percorso di studi si intensifica con materie come Diritto penale, Diritto commerciale e Diritto amministrativo, che preparano gli studenti ad affrontare le aree più pratiche e applicate del diritto.

Inoltre, corsi come Diritto processuale civile e Diritto processuale penale sono inclusi per offrire una preparazione specifica alla pratica forense.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza presso Unimarconi, i candidati devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore.

Inoltre, sono considerati idonei anche titoli di studio conseguiti all’estero, purché riconosciuti equivalenti dalle normative vigenti.

Il corso è a libero accesso, il che significa che non ci sono test di ammissione obbligatori. Tuttavia, si richiede ai futuri studenti una solida preparazione iniziale. È essenziale che i partecipanti abbiano una buona cultura generale e un’eccellente padronanza della lingua italiana, sia orale che scritta.

Questa preparazione contribuisce a formare una base solida per affrontare i complessi argomenti di studio trattati nei cinque anni del percorso formativo.

Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno accademico, consentendo ai candidati di unirsi al programma in modalità flessibile.

Questo elemento rende Unimarconi un’opzione particolarmente interessante per chi cerca un’istruzione universitaria accessibile e dinamica.

Prospettive occupazionali

Conseguire una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi apre le porte a molteplici opportunità nel campo legale. I laureati possono cimentarsi in diverse professioni legali tradizionali come avvocato, notaio o magistrato.

Per accedere a tali carriere è necessario superare l’esame di stato e, nel caso degli avvocati, svolgere un tirocinio di due anni presso uno studio legale. Diventare magistrato richiede, inoltre, la frequenza della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Al di fuori del contesto legale strettamente inteso, i laureati possono lavorare come consulenti del lavoro, funzionari della pubblica amministrazione o intraprendere carriere in ambito bancario e aziendale, ricoprendo ruoli nei dipartimenti legali.

Il mercato del lavoro accoglie anche laureati in Giurisprudenza in settori come quello dell’insegnamento, consentendo di partecipare a concorsi per ruoli quali commissario di polizia o funzionario presso enti pubblici, come l’Agenzia delle Entrate.

Parlando di numeri, i laureati con la classe LMG-01 possono contare su un tasso di occupazione dell’83,1%, con un fabbisogno annuo di circa 27.550 unità, a fronte di un’offerta di 36.100 laureati. Questo indica una leggera sovrabbondanza rispetto alle necessità del mercato.

Le retribuzioni medie a cinque anni dalla laurea si attestano intorno ai 1.650 euro mensili. Nel complesso, il settore legale mostra una domanda stabile, suggerendo un panorama competitivo dove spiccare significa avere competenze solide e specializzate.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi è la scelta giusta per chi cerca flessibilità e qualità a un prezzo competitivo. Le rette annuali accessibili e l’ampia offerta didattica la rendono ideale per gli studenti che vogliono coniugare studio e lavoro senza dover sacrificare i propri impegni.

Grazie alla didattica flessibile, gli studenti possono gestire il proprio tempo di apprendimento in modo autonomo.

Unimarconi è perfettamente progettata per gli studenti lavoratori, offrendo un ambiente che si adatta ai loro ritmi e alle loro necessità professionali.

La possibilità di frequentare le lezioni online è un vantaggio significativo, permettendo di mantenere il giusto equilibrio tra vita professionale e accademica. Inoltre, l’ateneo prepara i suoi laureati con competenze aggiornate, rispondendo efficacemente ai bisogni del mercato del lavoro.

Per chi sogna un’esperienza accademica internazionale, Unimarconi offre collaborazioni con istituzioni estere e opportunità di scambio, ampliando così le prospettive culturali e professionali degli studenti.

Questa dimensione internazionale è un plus per chi aspira a una carriera senza confini, dotando gli studenti degli strumenti necessari per affrontare le sfide globali.