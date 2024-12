Laurea Online in Ingegneria Civile (Strutture e Infrastrutture) LM-23 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile dell’Uninettuno, rientrante nella classe di laurea LM-23, è progettato per formare esperti nel settore delle costruzioni, delle grandi opere e delle infrastrutture. L’obiettivo principale è dotare gli studenti di una solida base di competenze necessarie per progettare e gestire la costruzione di opere complesse.

Il percorso accademico si concentra sia sull’ampliamento delle conoscenze già acquisite durante gli studi triennali, sia sull’introduzione di nuovi concetti e metodologie essenziali per la pratica ingegneristica. Gli studenti possono scegliere tra due indirizzi distinti: Strutture e Infrastrutture oppure Edilizia e Progettazione, ciascuno dei quali offre un approccio mirato alle rispettive aree di specializzazione.

Grazie a una sintesi equilibrata tra teoria e pratica, il corso mira a sviluppare abilità avanzate, permettendo agli studenti di affrontare le sfide future nel campo dell’ingegneria civile. Questa offerta formativa si propone di preparare professionisti pronti ad assumere ruoli di responsabilità in un contesto internazionale, rispondendo con agilità alle esigenze del mercato lavorativo globale.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile presso Uninettuno è stato concepito per fornire agli studenti una formazione sia ampia che specifica, suddivisa in due anni accademici.

Nel primo anno, gli studenti affrontano materie comuni che formano la base essenziale per entrambe le specializzazioni del corso. Le discipline di studio includono infrastrutture, progettazione e cantieri, complementi di idraulica civile e ambientale, e metodi numerici. Inoltre, l’organizzazione e la gestione dei progetti sono punti focali per preparare gli studenti a svolgere con successo compiti di leadership in futuro.

Nel secondo anno, il percorso si diversifica a seconda dell’indirizzo scelto. Per chi opta per il curriculum “Architettura e ingegneria per la sostenibilità, l’ambiente e le infrastrutture”, sono previsti esami sulla dinamica e ingegneria sismica, tecnologie dei materiali specifiche per l’ingegneria civile, e analisi delle sfide urbanistiche del 2050.

Alternativamente, l’indirizzo “Strutture e infrastrutture” offre corsi focalizzati sulla tecnica e scienza delle costruzioni e dei materiali. Indipendentemente dall’indirizzo scelto, entrambi i curriculum richiedono lo svolgimento di un tirocinio e danno spazio ad attività a scelta dello studente.

La prova finale rappresenta un momento culminante del percorso formativo, con 18 crediti assegnati per un progetto di approfondimento che lo studente sviluppa sotto la guida di un docente. Questa tesi può essere teorica, sperimentale o progettuale, e permette di dimostrare le competenze acquisite durante il biennio.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile presso l’Uninettuno, gli aspiranti studenti devono soddisfare specifici requisiti di formazione pregressa.

Sebbene le iscrizioni siano aperte tutto l’anno e non prevedano un test d’ingresso formale, è necessario possedere una laurea triennale in ingegneria civile e ambientale.

Gli studenti devono quindi provenire da percorsi appartenenti alla Classe 08 (secondo il DM 509) o L-7 (secondo il DM 270), per dimostrare una solida base nelle discipline fondamentali dell’ingegneria civile. Questo include competenze di base in matematica, fisica, chimica e, naturalmente, ingegneria.

È altresì importante avere abilità nell’uso di strumenti informatici e di elaborazione elettronica, che rappresentano un valore aggiunto cruciale per la gestione e l’applicazione dei metodi ingegneristici trattati nel corso.

Un’ulteriore richiesta è quella della certificazione di una competenza linguistica nell’inglese.

Coloro che provengono da discipline accademiche diverse, in ogni caso, possono ancora candidarsi al corso, ma devono dimostrare che una parte dei loro studi sia compatibile con le materie della laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, mostrando un percorso di studio in linea con le competenze richieste.

Prospettive occupazionali

Il percorso di studi in Ingegneria Civile presso l’Uninettuno prepara i laureati a intraprendere la carriera di ingegnere civile, una professione che richiede il superamento dell’esame di stato e l’iscrizione all’albo degli ingegneri.

Questo ruolo è fondamentale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di opere civili e infrastrutture di grande portata. Gli ingegneri possono operare sia privatamente sia collaborare con aziende pubbliche o private, comprese compagnie costruttrici, sia a livello nazionale che internazionale.

La versatilità di questa professione permette anche di dedicarsi alla ricerca, ampliando ulteriormente le opportunità lavorative.

In aggiunta, il corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile della classe LM-23 offre ampie prospettive di impiego, riflettendo un mercato del lavoro favorevole grazie a un tasso di occupazione del 92,5% per i laureati del settore.

Secondo il rapporto Unioncamere, vi è una richiesta annua di 14.000 laureati, confrontata con un’offerta di 12.400, il che evidenzia un mercato in costante ricerca di nuovi professionisti qualificati.

La retribuzione media per un ingegnere civile si attesta intorno ai 1.754 euro, con prospettive di crescita particolarmente positive anche a livello internazionale. I laureati italiani in ingegneria civile, grazie alla loro preparazione, trovano spesso opportunità di carriera in vari Paesi, ulteriormente amplificate dal prestigio globale del titolo di studio ottenuto.

Perché scegliere Uninettuno

Se sei alla ricerca di un’esperienza universitaria unica nel suo genere, Uninettuno è l’ateneo ideale per te. Questo prestigioso Istituto Telematico Internazionale offre una formazione veramente internazionale senza la necessità di lasciare il tuo paese.

Con corsi disponibili in numerose lingue e partnership con università estere, Uninettuno prepara i suoi studenti a rispondere alle sfide globali. Che tu sia uno studente alla ricerca di un ambiente di studio dinamico o un professionista desideroso di conciliare lavoro e formazione, Uninettuno offre programmi flessibili che si adattano a queste esigenze grazie alle lezioni online.

La tecnologia all’avanguardia è un’altra pietra miliare di Uninettuno, che utilizza piattaforme digitali innovative per promuovere un apprendimento interattivo e coinvolgente. Partecipare a progetti internazionali e collaborare in programmi di ricerca e scambio a livello globale sono opportunità chiave offerte dall’ateneo che ti permettono di fare la differenza nel mondo.