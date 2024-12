Laurea Online in Ingegneria Gestionale L-9 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (L-9) offerto dall’Università Telematica Mercatorum mira a formare professionisti polivalenti in grado di affrontare con efficienza le sfide del settore dell’ingegneria gestionale e industriale. Questo percorso formativo è pensato per sviluppare nel laureato un approccio metodologico che lo equipaggi per svolgere funzioni tecnico-operative non solo in contesti industriali, ma anche in ruoli di gestione e coordinamento di unità operative di dimensioni ridotte.

Nel corso del triennio, gli studenti acquisiranno capacità critiche per analizzare e gestire impianti, sistemi e processi industriali, fornendo anche fondamenti per la progettazione preliminare di impianti.

Il curriculum è progettato per garantire una solida formazione teorica e pratica, con una particolare attenzione alle sfide della sostenibilità attraverso l’indirizzo in Economia circolare. Quest’ultimo si focalizza sullo sviluppo di modelli produttivi sostenibili e nel promuovere politiche ambientali avanzate, con l’obiettivo di preparare i laureati a contribuire attivamente alla transizione verso un’economia più green.

Piano di studi

Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale proposto dall’Università Telematica Mercatorum richiede il completamento di 180 CFU distribuiti nei tre anni del programma. Questi crediti sono suddivisi in diverse categorie, comprese attività di base, caratterizzanti, affini, a scelta dello studente e tirocini.

Il curriculum statutario introduce gli studenti a fondamentali materie del primo anno, come matematica, informatica, statistica, fisica e programmazione.

Il secondo anno si concentra maggiormente su aree tecniche con corsi di elettrotecnica, fondamenti di elettronica ed automatica, ingegneria dei dati e modellizzazione e architetture e reti di calcolatori.

Nel terzo anno, i corsi si espandono per includere materie come sicurezza informatica, sicurezza delle reti e cyber security, fondamenti di telecomunicazioni e ingegneria del software, offrendo anche spazio per alcune attività a scelta.

Il curriculum alternativamente offerto in Economia Circolare si distingue per l’inclusione di corsi specializzati come chimica delle tecnologie sostenibili, economia delle aziende sostenibili, industria digitale e sistemi produttivi sostenibili e responsabilità e sostenibilità nelle organizzazioni.

Questo percorso mira a fornire una formazione più mirata verso la sostenibilità e l’innovazione nei modelli di business, preparando gli studenti a fronteggiare le sfide ambientali del futuro.

Prerequisiti di accesso

Per candidarsi al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Università telematica Mercatorum, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto idoneo.

Gli studenti sono tenuti a dimostrare una preparazione iniziale adeguata in matematica, fisica, logica e comprensione verbale. Inoltre, è richiesta una conoscenza della lingua inglese a livello B1, oltre all’italiano.

La preparazione verrà verificata tramite un test di ammissione. Gli studenti che non supereranno questa prova riceveranno degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere assolti attraverso attività di recupero formativo per allineare il livello di competenze richieste.

Le iscrizioni al corso sono aperte durante tutto l’anno, permettendo una flessibilità significativa per accedere al percorso formativo.

Prospettive occupazionali

Il Corso di Studio in Ingegneria Gestionale offre agli studenti una formazione mirata per inserirsi con successo nel settore dell’ingegneria industriale, conferendo loro la capacità di affrontare e risolvere problemi di media complessità.

I laureati sono pronti a collaborare con colleghi specializzati e si distinguono per la competenza nella gestione di impianti e processi tecnologici nelle aziende dove la tecnologia è fondamentale.

Questa formazione porta a numerosi sbocchi lavorativi, tra cui la possibilità di lavorare in aziende manifatturiere, di servizi, legate all’energia o alla logistica industriale. Inoltre, i laureati possono trovare occupazione in studi di consulenza aziendale e nel settore pubblico.

Guardando ai dati della classe di laurea L-9, i laureati in ingegneria industriale vantano uno dei tassi di occupazione più elevati, pari al 95,6%. Questo riflette l’alto valore del loro profilo professionale nel mercato del lavoro. Cinque anni dopo la laurea, i professionisti raggiungono una retribuzione media netta di 2.003 euro al mese, posizionandosi tra i più remunerati nel panorama delle varie discipline ingegneristiche.

Questi dati evidenziano l’efficacia del percorso di studi e la forte domanda di competenze tecniche e gestionali dei laureati nel settore.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum è un’opzione ideale per chi punta a coniugare teoria e applicazione pratica, perfettamente inserita nel tessuto economico e commerciale. Fondata dal network delle Camere di Commercio italiane, si distingue per il suo orientamento verso la preparazione di professionisti pronti a rispondere alle dinamiche del mercato del lavoro. I corsi offerti si concentrano su una formazione capace di adattarsi alle attuali sfide economiche, garantendo agli studenti strumenti efficaci sia in contesti teorici che pratici.

Per chi lavora, Mercatorum offre un’esperienza di apprendimento flessibile, grazie alla sua struttura didattica online. Questo approccio permette agli studenti di conciliare sia studio che lavoro, mantenendo il ritmo che meglio si adatta ai loro impegni.

Inoltre, le opportunità di networking, derivanti da numerosi eventi e collaborazioni con aziende consolidate, rappresentano un ponte verso il mondo del lavoro.

Mercatorum è anche perfetta per chi è spinto dalla voglia di aggiornamento continuo. Le specializzazioni proposte riflettono le tendenze contemporanee del mercato, offrendo opportunità per avanzare nella carriera o per acquisire nuove competenze in settori specifici.