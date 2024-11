Laurea Online in Ingegneria Industriale LM-33 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato per formare ingegneri industriali altamente qualificati. Gli studenti che intraprendono questo percorso accademico, appartenente alla classe di laurea LM-33, hanno l’opportunità di sviluppare competenze essenziali per affrontare le sfide nel campo dell’innovazione e dello sviluppo della produzione industriale.

L’obiettivo principale è quello di dotare i futuri ingegneri di strumenti avanzati per la progettazione, la gestione e la manutenzione di sistemi industriali complessi. Il programma didattico è arricchito da sessioni di apprendimento assistito, attraverso il supporto di docenti e tutor esperti, che guidano gli studenti nell’approfondimento delle varie discipline trattate. Questo approccio formativo è supportato da risorse didattiche innovative, come lezioni audio-video, seminari, simulazioni e test pratici che rendono l’apprendimento un’esperienza concreta e coinvolgente.

Attraverso i diversi indirizzi proposti, tra cui l’Energetico e Nucleare e il Gestionale Produttivo, gli studenti hanno la possibilità di personalizzare il loro percorso di studi in base alle loro aspirazioni professionali e interessi personali, assicurandosi una preparazione completa che riflette le esigenze moderne del settore industriale.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è attentamente strutturato per garantire una formazione completa e adeguata alle esigenze del settore. Gli esami comprendono principalmente materie afferenti all’Ingegneria Meccanica, permettendo agli studenti di acquisire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU) ripartiti tra attività caratterizzanti, affini e integrative, e altre attività formative.

Durante il percorso accademico, gli studenti affrontano prove intermedie e finali, sia scritte che orali, sottoponendosi alla valutazione di una commissione formata secondo le normative vigenti.

Questo processo di verifica continua assicura che gli studenti raggiungano i livelli di competenza richiesti per affrontare con successo il mondo del lavoro post-laurea.

Oltre agli insegnamenti teorici, il piano di studi include una varietà di attività pratiche, come laboratori e stage, che consentono agli studenti di applicare le conoscenze acquisite in contesti reali.

Questa combinazione di teoria e pratica mira a formare professionisti pronti a inserirsi nel mercato del lavoro con un bagaglio di competenze solido e versatile.

Prerequisiti di accesso

Per poter accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario il possesso di un diploma universitario triennale o di un titolo equivalente ottenuto all’estero, riconosciuto idoneo secondo gli standard accademici italiani.

Oltre al titolo di studio, è fondamentale una buona padronanza della lingua italiana e di almeno una lingua dell’Unione Europea, sia in forma scritta che orale. Inoltre, è richiesta una solida base di conoscenza nei metodi e nei contenuti delle discipline scientifiche e ingegneristiche di base.

L’Università Guglielmo Marconi adotta un sistema di iscrizione continua, permettendo agli aspiranti studenti di immatricolarsi in qualsiasi momento dell’anno, in linea con la flessibilità offerta dalle università telematiche riconosciute dal MIUR. Sebbene il regolamento preveda un test di valutazione della preparazione personale degli iscritti, questo non limita l’accesso al corso, servendo piuttosto come strumento per comprendere il livello di partenza degli studenti.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria Industriale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi prepara i laureati a intraprendere professioni come ingegneri meccanici. Questi professionisti trovano impiego in vari settori industriali, tra cui aziende meccaniche, elettromeccaniche e quelle specializzate in automazione e robotica.

Le competenze acquisite rendono i laureati idonei a lavorare nella manutenzione, gestione e collaudo di macchinari complessi, oltre che in servizi pubblici e privati nel campo dell’approvvigionamento energetico. Inoltre, per esercitare come ingegnere professionista, è necessario superare l’esame di abilitazione e iscriversi all’Albo Professionale di tipo A.

La Classe di Laurea LM-33 è rinomata per l’alto tasso di occupazione dei suoi laureati, che si attesta a un impressionante 95,6%. Questo livello di occupazione riflette il valore aggiunto delle competenze acquisite durante gli studi.

A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media netta mensile per gli ingegneri industriali raggiunge i 2.003 euro, posizionandosi tra le più alte rispetto ad altre discipline professionali. Questa stabilità economica e professionale sottolinea l’importanza e la richiesta di specialisti in questo settore strategico, aprendo le porte a carriere dinamiche e soddisfacenti.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta una scelta eccellente per chi ambisce a un’istruzione di qualità unita a flessibilità e accessibilità economica. Con rette annuali competitive e un ampio ventaglio di corsi, l’ateneo si distingue per il suo approccio didattico pensato per chi, come te, vuole bilanciare impegni lavorativi e accademici senza sacrificare la qualità dell’apprendimento.

Per gli studenti già inseriti nel mondo del lavoro, Unimarconi offre una piattaforma di apprendimento online all’avanguardia che permette di seguire le lezioni ovunque e in qualsiasi momento. Questo rende possibile gestire il proprio percorso formativo in modo autonomo e flessibile, adattandosi perfettamente alle esigenze quotidiane.

L’ateneo è inoltre impegnato a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con programmi che preparano i laureati ad affrontare le sfide professionali con competenze aggiornate e pratiche.

Gli studenti di Unimarconi possono beneficiare anche di un’esperienza accademica internazionale grazie a collaborazioni con istituzioni estere, offrendo opportunità di scambio e programmi di studio all’estero che arricchiscono il loro bagaglio personale e professionale.