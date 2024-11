Laurea Online in Ingegneria Informatica e dell'Automazione (Sistemi di Elaborazione e Controllo) L-08 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione offerto dall’Università eCampus ha come obiettivo la formazione di professionisti capaci di padroneggiare sia l’aspetto teorico che pratico della disciplina.

Gli studenti acquisiranno competenze nel progettare, configurare e gestire complessi sistemi di elaborazione e reti di calcolatori, nonché nella progettazione e implementazione di applicazioni software e servizi di rete. L’enfasi è posta su soluzioni innovative e all’avanguardia per affrontare le sfide future, come l’Internet delle Cose e le città intelligenti.

Attraverso un curriculum ben strutturato, gli iscritti saranno preparati per integrarsi nel mondo lavorativo come sviluppatori di soluzioni hardware e software, con uno sguardo particolare alle tecnologie emergenti e ai sistemi informativi. Le competenze acquisite durante il corso consentiranno loro di essere protagonisti nell’analisi e nello sviluppo di applicazioni avanzate, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

In un contesto dinamico come quello delle tecnologie informatiche, l’importanza di un’educazione solida e orientata al futuro non può essere sottovalutata.

L’approccio didattico di eCampus mira a stimolare non solo la crescita professionale, ma anche quella personale, formando ingegneri che siano pronti ad affrontare le sfide del domani con determinazione e innovazione.

Piano di studi

Il piano di studi per il corso di Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso l’Università eCampus è strutturato per garantire una formazione completa e integrata ai futuri professionisti del settore. Nonostante la varietà dei curricula offerti, ci sono delle materie comuni particolarmente focalizzate sulle discipline fondamentali, soprattutto durante il primo anno di studi.

Nei primi mesi, gli studenti affronteranno corsi quali Ricerca Operativa, Analisi Numerica e Analisi Matematica, che insieme a Geometria rappresentano la base solida su cui si costruirà l’apprendimento nei successivi anni di studio. Questi insegnamenti sono mirati a sviluppare una comprensione profonda dei metodi matematici e statistici che si rivelano essenziali per l’ingegneria.

Ogni iscritto è tenuto a completare un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), con una distinta distribuzione che comprende:

54 CFU in attività di base,

69 CFU in attività caratterizzanti,

24 CFU in attività affini e integrative,

33 CFU per altre attività.

Queste ultime includono stage formativi, orientamento professionale e un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera per preparare gli studenti a un panorama lavorativo sempre più globale e competitivo.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria esperienza formativa, si presenta la possibilità di scaricare il piano di studi dettagliato per determinare quale sia il percorso più adatto alle proprie inclinazioni e ambizioni professionali.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Ingegneria Informatica e dell’Automazione dell’Università eCampus, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente ottenuto all’estero. Questa è la solida base che ti permetterà di affrontare con successo argomenti complessi e attuali.

È richiesta una buona padronanza della lingua italiana, sia scritta che parlata. Inoltre, la capacità di comprendere e utilizzare concetti matematici ed elementi di scienze sperimentali è fondamentale, dato che questi costituiranno le fondamenta del tuo percorso accademico.

Nonostante l’accesso sia aperto tutto l’anno – una delle comodità degli atenei telematici – c’è un test di ingresso non vincolante. Questo ha lo scopo di valutare il tuo livello di preparazione, identificando eventuali debiti formativi da colmare.

Questo strumento serve a metterti in condizione di iniziare l’anno accademico con il piede giusto, integrando il tuo bagaglio di conoscenze preesistente e rendendo la tua esperienza di apprendimento più fluida e affrontabile.

Prospettive occupazionali

Il percorso di laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione offerto dall’Università eCampus prepara gli studenti a intraprendere diverse carriere tecniche. Tra queste si possono annoverare Tecnici programmatori, Tecnici esperti in applicazioni e Tecnici web, oltre a ruoli come Tecnici gestori di basi di dati e sistemi telematici.

Questi professionisti trovano spazio lavorativo primariamente nelle aziende del settore ICT, che si occupano di sistemi informativi e reti di calcolatori, oltre che nelle imprese che integrano sistemi ICT per supportare la produzione.

Inoltre, per chi aspira a ottenere il titolo di Ingegnere Junior, è necessario affrontare un esame di Stato, che include prove sia orali che scritte e pratiche.

In merito alla classe di laurea L-08 in Informatica, i laureati godono di eccellenti prospettive occupazionali sia a livello nazionale che internazionale.

Il tasso di occupazione raggiunge un impressionante 94,6%, rappresentando uno dei più alti tra i vari ambiti ingegneristici. Sul fronte retributivo, le prospettive sono altrettanto rosee: a cinque anni dalla laurea, i laureati guadagnano mediamente 2.041 euro netti al mese, una delle cifre più alte per i neolaureati in questo settore in crescita.

Pertanto, il fabbisogno di professionisti qualificati continua a essere elevato e in costante aumento.

Perché scegliere eCampus

eCampus rappresenta un’eccellente scelta per chi desidera una vita accademica arricchente e flessibile.

Questa università offre la modalità di seguire corsi online, mantenendo però la possibilità di partecipare a lezioni e attività in un campus fisico.

Questo approccio ibrido rende l’esperienza di apprendimento di eCampus più coinvolgente, permettendo agli studenti di partecipare a eventi, seminari e attività pratiche che ampliano il loro orizzonte accademico.

Per i professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, eCampus rende possibile il proseguimento degli studi senza dover sacrificare la carriera.

Le lezioni sono disponibili online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo una pianificazione dello studio adattabile agli impegni lavorativi.

Inoltre, l’università offre supporto nel trovare stage e opportunità professionali, agevolando l’inserimento nel mercato del lavoro.

eCampus non è solo teoria: per chi è interessato a sviluppare competenze pratiche, questa università offre laboratori e spazi attrezzati.

La possibilità di interfacciarsi con docenti esperti e professionisti del settore arricchisce ulteriormente il percorso formativo, preparandoti ad affrontare le sfide del mondo reale con competenza e sicurezza.